Εξιτήριο για την 40χρονη μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της – Θα ζητήσει πίσω τα παιδιά της

Εξιτήριο μετά από 8 ημέρες που έμεινε στο νοσοκομείο, πήρε η 40χρονη Λιθουανή την Πέμπτη (30.10.2025). Τα τραύματα στο πρόσωπό της αποτυπώνουν τις σκηνές φρίκης που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της στο Κορωπί με την ίδια να υποστηρίζει πως δεν θυμάται ποιος είναι ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού.

Από τα πρώτα πράγματα που έκανε η 40χρονη ήταν να βρει τα παιδιά της. Από την ημέρα του άγριου ξυλοδαρμού, που η γυναίκα μεταφέρθηκε αιμόφυρτη από το σπίτι της στο Κορωπί στο νοσοκομείο, τα παιδιά της μένουν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων. Ο πατέρας τους παραμένει προφυλακισμένος με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας αν και εκείνος υποστηρίζει πως δεν πείραξε την σύζυγό του και απλά την βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος.

Πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 αναφέρουν πως στην εικόνα της 40χρονης, ο 4χρονος γιος της έτρεξε πάνω της, την αγκάλιασε και φώναζε «μαμά, μαμά». Αυτό το παιδί αποκάλυψε στην αστυνομία τα όσα γίνονταν μέσα στο σπίτι τους.

«Το σπίτι είναι κόκκινο», είχε πει στην διευθύντρια του νηπιαγωγείου του ενώ στην αστυνομία «ο μπαμπάς χτύπησε στο κεφάλι την μαμά».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 40χρονη θα ζητήσει να γίνει άρση της εισαγγελικής εντολής που δόθηκε για την απομάκρυνση των παιδιών της ώστε να αναλάβει και πάλι την επιμέλειά τους.

Η οικογένειά της και οι φίλοι τους από την άλλη, προσπαθούν να την πείσουν να μιλήσει για την κόλαση που ζούσε δίπλα στον 50χρονο ώστε να τον καταγγείλει και να συνεχίσει τη ζωή της μαζί με τα παιδιά της, μακριά από τον βασανιστή της και σε ασφαλές περιβάλλον.

«Έχουμε σχέση αγάπης»

Η 40χρονη έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή της για τον άγριο ξυλοδαρμό στο Κορωπί, στην εκπομπή Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο τονίζοντας πως υπάρχει αγάπη ανάμεσα στο ζευγάρι, δεν θυμάται ποιος την κακοποίησε αλλά και πως τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δεν ήταν συχνά στο σπίτι της.

«Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε δύο παιδιά μαζί. Δεν έχουμε μία υπέροχη σχέση αλλά έχουμε σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή μας, κάθε βράδυ. Ακόμη και όταν είναι μακριά ανυπομονούμε για την επιστροφή του.

Τα τελευταία χρόνια επειδή έφυγε να δουλέψει στο εξωτερικό με άφησε με ένα μωρό που ήταν ενός μήνα και ήμουν μόνη με το αγόρι και το μωρό και ήμουν στεναχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη κα δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Και έτσι περίμενα και έκανα υπομονή. Μήνα τον μήνα, βράδυ το βράδυ, η ζωή προσχωρούσε», ανέφερε αρχικά η 40χρονη.

«Το 2023, είχαμε έναν καυγά. Είχαμε έναν οικογενειακό τσακωμό. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αγαπώ τον 50χρονο σαν σύντροφο είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε διαφωνίες αλλά είμαστε μία κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί δεν είναι μία συνηθισμένη κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως όταν τσακωνόμαστε, κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας. Αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις, ο 50χρονος δεν είναι ο πρώτος άνδρας στη ζωή μου», είπε.