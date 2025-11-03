«Φανούρη, Φανούρη» – Σπαρακτικές στιγμές στη θέα του νεκρού 39χρονου, λυγίζουν συγγενείς και φίλοι (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σπαρακτικές ήταν οι στιγμές στο σπίτι της οικογένειας Καργάκη, όταν εμφανίστηκε το φέρετρο που μετέφερε τον 39χρονο Φανούρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματοκύλισμα του Σαββάτου στα Βορίζια.

Συγγενείς και φίλοι του νεκρού λύγισαν, φωνάζοντας «Φανούρη, Φανούρη», με τα πλάνα στο ακόλουθο βίντεο να είναι συγκλονιστικά…

Η ανοιχτή κηδεία του 39χρονου είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 της Δευτέρας με το χωριό να είναι «φρούριο», μπροστά στον κίνδυνο να ξεσπάσουν νέα επεισόδια. Ισχυρές δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της ΔΙΑΣ έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά, ενώ στα γύρω υψώματα περιπολούν ομάδες με θερμικές κάμερες και όπλα πλήρους εξάρτυσης. Ένα drone της ΕΛ.ΑΣ. πετά συνεχώς πάνω από το χωριό, παρακολουθώντας κάθε κίνηση και μεταδίδοντας εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο.