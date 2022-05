Φως στο Τούνελ:Η κοινή μοίρα του Θύμιου με τον Άλεξ στο μικροσκόπιο της Αγγελικής Νικολούλη

30 Shares Share Tweet

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε στις 23:20, στο MEGA ενώνει τις μοίρες των παιδιών που βίωσαν το bullying στη χειρότερη μορφή τους και έφυγαν τραγικά από τη ζωή.

Θύμιος – Άλεξ- Βαγγέλης

Η Αγγελική Νικολούλη θα ασχοληθεί και αυτή την Παρασκευή με την εξαφάνιση του Θύμιου Μπουγά, που παραμένει για περισσότερες από 20 ημέρες εξαφανισμένος από τον Πύργο Ηλίας μετά από εκφοβισμό που δέχτηκε ακόμα και μέσα στο σπίτι του με βεγγαλικά. Ο Θύμιου που κυκλοφορούσε με μάσκα εξαιτίας της σοβαρής παραμόρφωσης στο πρόσωπό του, αγνοείται ακόμα μετά τον σοβαρό εκφοβισμό που δεχόταν επί σειρά ετών.

Η μοίρα του Θύμιου θυμίζει την υπόθεση τόσο του Άλεξ όσο κι εκείνη του Βαγγέλη Γιακουμάκη που έφυγαν με τραγικό τρόπο από τη ζωή και είχαν κι αυτές οι εξαφανίσεις φιλοξενηθεί στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.

Η εκπομπή συνεχίζει την έρευνα στο σκοτεινό «Τούνελ» του bullying, που η ίδια ανέδειξε, και φέρνει αποκαλύψεις. Το «Φως στο Τούνελ» επιστρέφει στη Βέροια και ανακαλύπτει, 16 χρόνια μετά το παιχνίδι θανάτου εις βάρος του 11χρονου Άλεξ, νέα στοιχεία που θα συζητηθούν. Στην εκπομπή μιλάει και η μαμά του Άλεξ, που έγινε σύμβολο κατά του εκφοβισμού. Την ίδια στιγμή κορυφώνεται η αγωνία για τον Θύμιο, που χάθηκε μετά το άγριο bullying που δέχτηκε ενώ οι έρευνες σε Αθήνα, Πύργο και σε ένα νησί.

H εικόνα του Άλεξ στο τρέιλερ της Αγγελικής Νικολούλη, συγκλονίζει:

Ήταν Φεβρουάριος του 2006 όταν τα ίχνη του Άλεξ Μεσχισβίλι από τη Βέροια χάθηκαν. Πέντε συνομήλικοι του Άλεξ του επιτέθηκαν και εξαφάνισαν το πτώμα του. Η αφορμή ήταν πως παρά την καταγωγή του, διέπρεπε ως μαθητής, είχε άριστες επιδόσεις τόσο στο σχολείο όσο και στις εξωσχολικές του δραστηριότητες, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να τον επαινούν και οι μαθητές να τον ζηλεύουν. Η υπόθεση έκλεισε τυπικά δυο χρόνια μετά την εξαφάνιση του Άλεξ ενώ πέντε ανήλικοι καταδικάστηκαν χωρίς ποτέ να έχει βρεθεί το σώμα του Άλεξ.

Η εξαφάνιση του Βαγγέλη Γιακουμάκη συγκλόνισε το Πανελλήνιο. Επί σαράντα ημέρες οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούσαν έρευνες τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό της σχολής που φοιτούσε ο Βαγγέλης με σκοπό τον εντοπισμό του φοιτητή, του οποίου το πτώμα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη περίπου 800 μέτρα μακριά από την σχολή του.

«Του έκλειναν το ζεστό νερό, τον έβαζαν σε ντουλάπια, του πετούσαν κέρματα, τον ξύριζαν παρά τη θέλησή του, τον είχαν κρεμάσει ακόμη και από το παράθυρο» είχε δηλώσει άτομο για το μαρτύριο που πέρασε ο Βαγγέλης από οκτώ άτομα που κατηγορήθηκαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση στοΓιακουμάκη. Για την υπόθεση εκκρεμεί η δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά αγνώστου.