Φοβήθηκε μη δεχτεί επίθεση και δεν επενέβη η καθηγήτρια που συνελήφθη για τη μαθητική συμπλοκή σε λύκειο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στη σύλληψη ενός ακόμη μαθητή, που φέρεται να συμμετείχε στη βίαιη επίθεση κατά συμμαθητή του το πρωί της Τετάρτης (29/10) στο 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας, προχώρησαν οι αρχές, μαζί με την εκπαιδευτικό που είχε καθήκοντα επιτήρησης την ώρα του περιστατικού.

Η καθηγήτρια βρισκόταν στο σημείο και επιτηρούσε το διάλειμμα. Όταν οι μαθητές την κάλεσαν να παρέμβει, φέρεται να αρνήθηκε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι φοβήθηκε «μην τις φάει» και η ίδια και έφυγε από το σημείο.





Οι δύο πρώτοι μαθητές είχαν συλληφθεί από την Πέμπτη (30/10), ενώ σε βάρος και των τριών έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο προαύλιο του σχολείου, όταν 15χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από οκτώ άτομα, μαθητές του διπλανού γυμνασίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες τον έριξαν στο έδαφος και τον χτύπησαν, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και στο σώμα.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε προληπτικά για μία ημέρα.

Η εκπαιδευτικός κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.