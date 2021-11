Γεωργαντάς για σχολική κάρτα: Θα ισχύει για είσοδο σε εστίαση και μαγαζιά

30 Shares Share Tweet

Μετά το αλαλούμ που παρατηρήθηκε με παιδιά να μην μπορούν να ακολουθήσουν τους γονείς τους σε μαγαζιά, εστιατόρια και καφέ γιατί είχαν και… δεν είχαν self test, η κυβέρνηση φέρνει αλλαγή ώστε η σχολική κάρτα να είναι… εισιτήριο εισόδου παντού! Το προανήγγειλε ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Κάθε εβδομάδα, όταν οι μαθητές κάνουν τα self test για το σχολείο, το αποτέλεσμα καταχωρείται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και «εκδίδεται» η σχολική κάρτα. Με αυτή θα μπορούν τα παιδιά να μπαίνουν σε χώρους εστίασης και στα μαγαζιά, όπως είπε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς.

Από το περασμένο Σάββατο (06.11.2021) όταν τέθηκαν σε ισχύ τα νέα μέτρα για την είσοδο των ανεμβολίαστων πολιτών στα μαγαζιά και την εστίαση, υπήρξε μπέρδεμα με τα παιδιά. Βάσει των όσων ανακοινώθηκαν, τα ανεμβολίαστα παιδιά έως 18 ετών θα μπορούν να μπαίνουν σε εστιατόρια, καφέ και μαγαζιά με self test.

Τα παιδιά έχουν τη σχολική κάρτα, στην οποία δηλώνονται τα τεστ για το σχολείο. Αλλά γονείς ανέφεραν πως δεν έγινε δεκτή από καταστηματάρχες και δημιουργήθηκε αλαλούμ, με τα παιδιά να… μένουν εκτός.

Το ζήτημα αυτό θα λυθεί άμεσα δεσμεύτηκε ο Γιώργος Γεωργαντάς μιλώντας το πρωί της Τρίτης (08.11.2021) στον ΑΝΤ1.

«αυτό που βεβαιώνεται στη σχολική κάρτα είναι μέσα από την εφαρμογή του self test, δηλαδή ουσιαστικά βεβαιώνεται ότι το παιδί έχει υποστεί τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, ο οποίος προβλέπεται. Επειδή αναγράφεται όμως σχολική κάρτα απασχολεί ορισμένους επαγγελματίες. Τα παιδιά για να πηγαίνουν στο σχολείο πρέπει να κάνουν δυο self test, ενώ για επιπλέον δραστηριότητες τα σαββατοκύριακα θα πρέπει να κάνουν ακόμη ένα. Θα βρούμε τον τρόπο με αρμόδια υπουργεία να υπάρξει εκείνη η ρύθμιση που θα ξεκαθαρίζει ότι δεν χρειάζεται να υποστούν κι άλλο self test. Η σχολική κάρτα αποδεικνύει ότι ο μαθητής έκανε self test, μπορεί ένας καταστηματάρχης κι έτσι όπως είναι να το δεχτεί. Σε κάθε περίπτωση για να μην υπάρχει παρερμηνεία, θα δοθούν διευκρινίσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα», τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι εμβολιασμοί

«Για πρώτη δόση τα ραντεβού, τα οποία κλείστηκαν χθες (08.11.2021) ήταν 41.276 και 72.000 για την τρίτη δόση», τόνισε ο Γιώργος Γεωργαντάς αναφερόμενος στους εμβολιασμούς.

Σχετικά με όσους έχουν εμβολιαστεί στο εξωτερικό, έχουν το πιστοποιητικό και δεν τους «διαβάζει» το σύστημα, αλλά και για όσους θέλουν να κάνουν στην χώρα μας την τρίτη δόση, ο κ. Γεωργαντάς ξεκαθάρισε ότι «ένα σύστημα παγκόσμιας διαλειτουργικότητας όλων των πιστοποιητικών όλων των χωρών δεν υπάρχει. Η ΕΕ έχει κάνει το δικό της που δεν αφορά μόνο τις χώρες που ανήκουν σε αυτήν, αλλά και επιπλέον 16 συνεργαζόμενες χώρες τα συστήματα των οποίων έχουν αναγνωριστεί και ενσωματωθεί, όπως για παράδειγμα Ισραήλ, Νορβηγία, Ισλανδία, Τουρκία. Αν όχι σήμερα, αύριο, θα κατατεθεί μια τροπολογία από το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία θα δημιουργήσουμε δυο καινούρια μητρώα: Το μητρώο εμβολιασθέντων εξωτερικού και το μητρώο όσων έχουν νοσήσει στο εξωτερικό. Αυτό θα δώσει μια λύση, θα γίνει πρώτα βέβαια μια επεξεργασία των πιστοποιητικών που φέρουν.

Τα πιστοποιητικά είναι δυο ειδών, αυτά που είναι ψηφιακά επαληθεύσιμα και κάποια που δεν είναι ψηφιακά επαληθεύσιμα, άρα εκεί χρειάζεται μια μεγαλύτερη επεξεργασία» υπογράμμισε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «μόλις δημιουργηθούν αυτά τα δυο μητρώα τότε θα δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον ενταχθούν στο μητρώο, καθώς θα έχει αναγνωριστεί ως έγκυρο και αξιόπιστο το πιστοποιητικό τους, είτε να πάρουν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό για να μπορούν να κινούνται άνετα, είτε να κάνουν την αναμνηστική δόση».