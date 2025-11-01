Γεωργιάδης: «Δεν έγινα υπουργός για να είναι ευχαριστημένοι οι συνδικαλιστές της Αριστεράς αλλά οι ασθενείς»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στη Λαμία για επίσκεψη στο νοσοκομείο της πόλης βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συνομίλησε με ασθενείς και εργαζόμενους που του εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανακαίνηση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του στο Χ για την επίσκεψη στο νοσοκομείο Λαμίας, «δεν έγινα υπουργός για να είναι ευχαριστημένοι οι συνδικαλιστές της Αριστεράς (που ούτως ή άλλως δεν θα είναι ευχαριστημένοι με τίποτε, καθώς η φυσική τους κατάσταση είναι η γκρίνια και η φασαρία) αλλά οι ασθενείς».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «πριν από μερικούς μήνες είχα επισκεφθεί το ΓΝ Λαμίας για να εγκαινιάσω το νέο πλήρως ανακαινισμένο ΤΈΠ. Ένα συγκλονιστικό έργο που κάναμε σε χρόνο ρεκόρ μέσω του ΤΑΑ. Ήταν η μέρα, που η γνωστή συμμορία της μιζέριας, έκανε τόσο μεγάλα επεισόδια ώστε στο τέλος επενέβη η ΕΛΑΣ».

«Ακούστε σήμερα τί μου έλεγαν για το ίδιο αυτό νέο ΤΕΠ, μερικοί από τους ασθενείς που σήμερα νοσηλεύονται εκεί (για λόγους προσωπικών δεδομένων και σεβασμού δεν παρουσιάζω τα πρόσωπα τους, αλλά μπορείτε καθαρά να ακούσετε πόσο ευχαριστημένοι είναι με το έργο μας). Και ναι αισθάνομαι υπέροχα με αυτά που άκουσα να λένε!» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.