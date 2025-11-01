«Για 1,5 χρόνο μπαινόβγαινα σε ψυχιατρική κλινική και έχω “δίπλωμα” που πιστοποιεί ότι δεν έχω κάτι»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μία νέα αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Κώστας Δόξας και μίλησε τόσο για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση όσο και για την περίοδο που χρειάστηκε να μπει σε ψυχιατρική κλινική.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1 και εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να εξετάσει αν είναι «τρελός», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο Κώστας Δόξας αποκάλυψε ότι εκείνος τράβηξε τη φωτογραφία με την κόρη του χωρίς κράνος πάνω στο μηχανάκι της πρώην του.

«Υπήρξε στιγμή που έπρεπε να με δω όχι ως τραγουδιστή, γιατί δεν είχα δουλειά πουθενά. Ξεκάθαρα υπήρξαν και φίλοι μου που μου γύρισαν την πλάτη. Κατέβαζαν κοινές μας αναρτήσεις. Διάφορα. Ζήτησα βοήθεια από ειδικό. Πήγα και ζήτησα να δω αν είμαι τρελός. Σε κάποια δικόγραφα κατηγορούμαι γι’ αυτό, ότι είμαι τρελός, ότι έχω κάτι. Ο γιατρός μου είπε ότι δεν είμαι τρελός, κανένας τρελός δε το ρωτάει αυτό. Ο γιατρός μου είπε ότι είμαι λυπημένος και πρέπει να το δούμε», εξομολογήθηκε αρχικά.

«Ήταν μια περίοδος 1,5 χρόνου που μπαινόβγαινα σε δημόσια ψυχιατρική κλινική και έχω ένα “δίπλωμα” που πιστοποιεί ότι δεν έχω κάτι. Δε ζήτησε η πρώην σύζυγός μου να πάω σε ψυχιατρική κλινική, το έκανα μόνος μου μόνο και μόνο για να “χτυπήσω” αυτά που γράφουν για μένα. Νιώθω δικαιωμένος από την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου αλλά με όλα αυτά τα δικαστήρια δε ξέρω τελικά κατά πόσο είναι όντως δικαιωμένος κάποιος… Έρχονται πολλά δικαστήρια. Στα μέσα Νοέμβρη είναι ένα ποινικό δικαστήριο και ακολουθούν και άλλα που αφορούν στο παιδί μας», πρόσθεσε ο Κώστας Δόξας.

Παράλληλα ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στη μήνυση που υπέβαλε πρόσφατα σε βάρος της πρώην συζύγου του.





«Φυσικά και έκανα μήνυση στην πρώην σύζυγό μου. Πολλές φορές της είχα πει να μην ανεβάζει τη Σοφία στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Οι απαντήσεις που παίρνω είναι λίγο περίεργες, οπότε κάτι πρέπει να κάνω. Αν πάθαινε κάτι το Σοφάκι, μετά θα ήμουν υπόλογος και υπαίτιος που δεν έκανα κάτι ενώ ξέρω. Τη φωτογραφία αυτή που είναι στο μηχανάκι χωρίς κράνος την τράβηξα εγώ. Ήμουν δίπλα από το Δημοτικό της, στον φούρνο. Πάντα θα διεκδικώ την επιμέλεια. Εννοείται ότι θα ήθελα να τα βρούμε και της το λέω, αλλά όταν πας στα δικαστήρια βλέπεις κάτι άλλο», αποκάλυψε ο Κώστας Δόξας.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Κώστας Δόξας κατέθεσε μήνυση εις βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, κατηγορώντας την για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η είδηση έγινε γνωστή το Σάββατο (25.10.2025) από ένα ρεπορτάζ της Άριας Καλύβα στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Λίγο αργότερα, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την απόφασή του, τονίζοντας ότι το έκανε για να προστατέψει την κόρη του.