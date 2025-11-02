Για 90 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ οι γιατροί στη 10χρονη που κατέρρευσε στο προαύλιο του σχολείου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επί μιάμιση ώρα προσπαθούσαν οι γιατροί στο Θριάσιο νοσοκομείο να επαναφέρουν στη ζωή τη 10χρονη μαθήτρια του 10ου δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Η μαθήτρια έχασε τις αισθήσεις της στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο το μεσημέρι της 31ης Οκτωβρίου, μπροστά στα μάτια των δασκάλων και των συμμαθητών της.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του Θριάσιου νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα και του έγινε για 90′ λεπτά ΚΑΡΠΑ, το άτυχο κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή.

Η σχολική καρτέλα υγείας της 10χρονης ανέφερε «άσκηση χωρίς περιορισμούς», δεν υπήρχαν δηλαδή καταγεγραμμένα προβλήματα υγείας. Οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα γίνουν αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του παιδιού.

Ο πατέρας κατέρρευσε στο νοσοκομείο

Το άτυχο κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, που δεν εφημέρευε, αλλά ήταν το πλησιέστερο.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σώσουν, κάνοντας επί ώρα ΚΑΡΠΑ, όμως το μικρό κορίτσι δεν επανήλθε ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε από τους γιατρούς για τον θάνατό της.

«Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις»

«Καλό είναι να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση» ανέφερε ο Ευάγγελος Τούλης, πρόεδρος της Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) στην εκπομπή «Τώρα μαζί» στο OPEN, για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου κοριτσιού.

«Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια γεγονότα και σίγουρα έχει αρχίσει η διερεύνηση του αιφνίδιου θανάτου του παιδιού. Θα πρέπει να περιμένουμε και την ανάκριση αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία πιστεύω ότι θα φωτίσει τα αίτια του θανάτου.

Είναι πολύ άσχημο να συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχω ζήσει και παλιότερα ειδικά όταν ήμουν ειδικευόμενος. Ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά ακόμη και γιατροί που συμμετέχουν στην ανάνηψη σοκάρονται όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα.

Δεν μπορούμε να πούμε πολλά για το τι έχει συμβεί. Έχουμε πολύ λίγα στοιχεία, δεν ξέρουμε το ιστορικό του παιδιού», εξήγησε.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος, ενώ έχει καταθέσει ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής.

Ο γυμναστής που ήταν και ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου της 10χρονης, είπε ότι το κοριτσάκι την ώρα που η τάξη του έκανε γυμναστική, εκείνο περπατούσε στον χώρο μπροστά στην μπασκέτα και ξαφνικά κατέρρευσε.

Τέλος, οι αστυνομικοί ζήτησαν και παρέλαβαν από το σχολείο το πιστοποιητικό γιατρού, σύμφωνα με το οποίο η μαθήτρια ήταν υγιής και ικανή να κάνει γυμναστική.