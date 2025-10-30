Γιάννης Κατινάκης: «Η ζωή είναι μικρή για να κρυβόμαστε, η πλειοψηφία των ομοφυλόφιλων δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Γιάννης Κατινάκης μίλησε για τη σειρά «Σέρρες» και τα μηνύματα που περνάει ο Γιώργος Καπουτζίδης μέσω αυτής.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τη Λιάνα Ζημάλη το πρωί της Πέμπτης (30.10.2025). Μάλιστα, ο Γιάννης Κατινάκης τόνισε ότι ότι η πλειοψηφία των ομοφυλόφιλων δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο και να εκφραστεί ελεύθερα. «Οι “Σέρρες” συνδύασαν την κωμωδία με πολύ βαθιά και άλυτα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς απασχολούν ακόμα. Ο Γιώργος (σ.σ. Καπουτζίδης) καταφέρνει με ωραίες ισορροπίες να περνάει μηνύματα», είπε ο Γιάννης Κατινάκης.