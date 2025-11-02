Γραφείο τελετών έκανε εγκαίνια και «βούλιαξε» από κόσμο – Η τούρτα σε σχήμα φέρετρου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Εγκαίνια από… τον άλλο κόσμο στην Εύβοια! Πρωτόγνωρες εικόνες εκτυλίχθηκαν σε γραφείο τελετών, που κατακλύστηκε από κόσμο στην τελετή έναρξης της λειτουργίας της επιχείρησης.

Απίστευτη κοσμοσυρροή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31.10.2025) στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή Αλωνάκι Χαλκίδας, στα εγκαίνια γραφείου τελετών.

Σύμφωνα με το evima.gr, πλήθος κόσμου – και μάλιστα πολλοί νέοι – βρέθηκαν εκεί για να ευχηθούν «καλή αρχή» και να στηρίξουν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι γνωστός επιχειρηματίας της ευβοϊκής πρωτεύουσας.

Πολυκοσμία στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια

Πολυκοσμία στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια

Πολυκοσμία στα εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια

Η ατμόσφαιρα θύμιζε… πάρτι, με το κέφι και τον ενθουσιασμό να κυριαρχούν.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ