Η ανάρτηση του Αργύρη Πανταζάρα για τον παππού του που συγκινεί

Μία ιδιαίτερη ανάρτηση θέλησε να κάνει ο Αργύρης Πανταζάρας για να ευχηθεί «καλό μήνα» στους followers τους στα social media.

Ο ηθοποιός που πέρυσι απολαύσαμε στις «Άγριες Μέλισσες» και φέτος θα θαυμάσουμε στο θέατρο και στην παράσταση «This is not Romeo and Julier» καλωσόρισε τον Οκτώβριο δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του παππού του, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2020 έφυγε από τη ζωή.

Ο Αργύρης Πανταζάρας, όπως φαίνεται δεν τον ξεχνά λεπτό. Άλλωστε τον αγαπούσε πολύ και του είχε τεράστια αδυναμία.

Στην ανάρτησή του βλέπουμε τον «παππού Αργύρη» στον κήπο να μαζεύει τις ντομάτες του.

«Πριν από 8 χρόνια. Καλό μήνα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Δείτε τη φωτογραφία από το story του Facebook