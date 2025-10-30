Η απάντηση του δασκάλου στην επίθεση μητροπολίτη για το πουκάμισο

Ο Ηλίας Φλάμπουρας προσθέτει ότι «δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου» για το συμβάν και τονίζει ότι, στο τέλος της ομιλίας του, εισέπραξε από όλους τους παρευρισκομένους τη συμπαράστασή τους «απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα». «Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν», αναφέρει. Καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να προσθέσει κάτι περισσότερο ή να εμπλακεί σε καμία συζήτηση.

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα:

«Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα».

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

Όλα έγιναν κατά τη δοξολογία της 28ης Οκτωβρίου μέσα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο, όταν τον λόγο πήρε ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού σχολείου του νησιού, Ηλίας Φλάμπουρας.

Ο δάσκαλος άρχισε να εκφωνεί τον λόγο του όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, και άρχισε να φωνάζει: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο; Με τα πουκάμισα έξω; Απαράδεκτο, αίσχος!».