Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα γενέθλιά της στα Τζουμέρκα: «Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια μακριά από την Αθήνα, επιλέγοντας ένα ταξίδι στην Ήπειρο.

Με αφορμή τη ξεχωριστή για την ίδια ημέρα, η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τα Τζουμέρκα που επισκέφτηκε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τα όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα.

«Δεν μετράω πλέον χρόνια, μετράω στιγμές! Με ευγνωμοσύνη για όσα έζησα και προσμονή για όσα έρχονται!

 

Υ.Γ. Εμείς γιορτάζουμε ταξιδεύοντας στην Ήπειρο, εδώ είμαστε στα Τζουμέρκα», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία συγκέντρωσε αρκετά like.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ