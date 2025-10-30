Η ενωτική προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη και το «θρίλερ» με το Συνέδριο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα που οδήγησαν το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη σε νέα εσωστρέφεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάνει μία απέλπιδα προσπάθεια να απεγκλωβιστεί από την κακή κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το κόμμα του ρίχνοντας το βάρος του στην οικονομία.

Εχθές Τετάρτη, 29.10.2025, συναντήθηκε με οργανώσεις καταναλωτών προκειμένου να αναδείξει το θέμα της ακρίβειας, το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να απασχολεί ιδιαίτερα τους πολίτες.

Πάνω σε αυτή την λογική ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να πάρει μέρος στο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, όπου εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα τονίσει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να δώσει λύσεις στα ζητήματα της κοινωνίας και δεν επιθυμεί την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ακόμα θα επισημάνει ότι δεν υπάρχει πλαίσιο ενίσχυσης για τα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Αναμένεται ακόμα να δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να περάσει το μήνυμα ότι το μόνο που παράγει πλέον η κυβέρνηση είναι σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ακόμα μια φορά ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

Εν τω μεταξύ μετά από την συζήτηση που έχει ανοίξει στο κόμμα για τον χρόνο του συνεδρίου, τελικά η ΚΟΕΣ αναμένεται να συνεδριάσει την Δευτέρα. Όπως λένε κάποιοι ούτε την Δευτέρα αναμένεται να υπάρξει απόφαση για την ημερομηνία του συνεδρίου.

Πάντως τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα πιεστικά προκειμένου να πάρουν μία δέσμευση για τον χρόνο που θα διεξαχθεί το κορυφαίο όργανο του κόμματος.

Και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει στην πραγματικότητα να φτάσει παραμονές των εκλογών προκειμένου να οδηγήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα συνέδριο εξπρές το οποίο δεν θα μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα.

Από την πλευρά τους κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στην Γραμματεία της ΚΟΕΣ και συνομιλούν με τον Νίκο Ανδρουλάκη σημειώνουν ότι πρόθεση του είναι να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο.

Αυτό που δεν αποκλείεται να γίνει πάντως είναι κριτική για την επιλογή Παπαβασιλείου καθώς τοποθετήθηκε στην θέση του διευθυντή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ χωρίς στην πραγματικότητα να έχει γίνει η απαραίτητη έρευνα.

Πηγή: newsit.gr