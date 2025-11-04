Η εξομολόγηση του Νίκου Γρίτση για τη φυλακή – «Εκεί κατάλαβα τα όριά μου ως άνδρας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μία άκρως ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο γνωστός στιχουργός Νίκος Γρίτσης και αποκάλυψε όσα του έμαθε ο εγκλεισμός του στη φυλακή, όπου βρέθηκε εξαιτίας της εμπλοκής του με τη νύχτα και παράνομες ουσίες.

Ο Νίκος Γρίτσης ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα (03.11.2025) στην εκπομπή της Έλενας Παπαβασιλείου, «EQ» και εξομολογήθηκε ότι βγήκε στην παρανομία διότι ήθελε να κεντρίσει την προσοχή όλων. Επίσης, ο στιχουργός δήλωσε ότι η φυλακή του δίδαξε τα όριά του. «Αντιλαμβανόμουν ότι έβγαινα εκτός νόμου και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη φυλάκιση αλλά και την κοινωνία. Ήθελα να κεντρίσω και να κερδίσω την προσοχή όλων. Δεν ήμουν ποτέ ο άριστος μαθητής ή αθλητής, οπότε το έκανα με έναν άλλο τρόπο. Δεν μπορούσα να κλέψω και να κάνω απόλυτο κακό, δεν χτύπησα ποτέ άνθρωπο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης.

«Μπήκα σε μια δύσκολη εποχή στη φυλακή, είχαν πολλές εξεγέρσεις το 1995, είχαν κάνει εξέγερση σε όλες τις ελληνικές φυλακές. Είχε νεκρούς στον Κορυδαλλό. Μπήκα στον Κορυδαλλό, μετά την Πάτρα, μετά στο Ναύπλιο. Έζησα ένα εργάκι το οποίο συμπυκνωμένο μου έδειξε μια αγριάδα.

Μέσα από εκεί γνώρισα τον ανθρώπινο παράγοντα πολύ καλύτερα. Δεν με τρόμαζαν όσα είδα στη φυλακή, θεώρησα τον εαυτό μου πολύ άνδρα. Εκεί κατάλαβα τα όριά μου ως άνδρας και δεν εννοώ ερωτικά, αλλά πόσο μάγκας και νταής είμαι, που κατάλαβα ότι δεν είμαι και πρέπει να ασχοληθώ με κάτι άλλο», είπε στη συνέχεια ο Νίκος Γρίτσης.

Ο εγκλεισμός του Νίκου Γρίτση στη φυλακή διήρκεσε 15 μήνες και ότι η εμπειρία αυτή αποτέλεσε σταθμό στη ζωή του.





Σημειώνεται ότι ο Νίκος Γρίτσης έχει γράψει τους στίχους για πολλές γνωστές επιτυχίες, όπως τα τραγούδια: «Έκπτωτος άγγελος» του Νίκου Οικονομόπουλου, «Δύσκολα φεγγάρια» του Γιώργου Μαζωνάκη, «Το καλοκαίρι μου» του Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Gigolo» της Έλενας Παπαρίζου, «Κρίση» του Νίκου Μαρκόπουλου, «Μετανιώνω», του Νότη Σφακιανάκη, «Temperatura», της Ελένης Φουρέιρα και πολλά άλλα.