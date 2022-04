Η Κατερίνα Παναγοπούλου «προδόθηκε» στα διαλείμματα του δελτίου

2 Shares Share Tweet

Τον τίτλο της πιο… ροκ παρουσιάστριας δελτίου ειδήσεων φαίνεται πως διεκδικεί η Κατερίνα Παναγοπούλου, η οποία και επέλεξε να μοιραστεί ένα απολαυστικό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Ένα στιγμιότυπο που «προδίδει» τι ακριβώς κάνει η δημοσιογράφος και άνκοργουμαν στα διαλείμματα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA!

«Όσα συμβαίνουν backstage πριν την αποφώνηση… με System Of A Down – γιατί είμαστε το πιο ροκ δελτίο! Μια νότα άκουσαν και αμέσως κατάλαβαν» σημειώνει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παναγοπούλου στη λεζάντα του αποσπάσματος που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Θα είμαστε ξανά μαζί στο κεντρικό δελτίο του MEGA την Κυριακή του Πάσχα διότι έχουμε δεύτερο γύρο γαλλικών εκλογών! Καλή Ανάσταση, να περάσετε υπέροχα, να κοιμάστε κάθε βράδυ με το πιο πλατύ χαμόγελο και.. ψυχραιμία! Life is a waterfall We’re one in the river and one again after the fall» συμπληρώνει η Κατερίνα Παναγοπούλου.