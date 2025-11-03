Η πρώτη δήλωση από την οικογένεια Σφακιανάκη μετά τον θάνατο της Κίλι: «Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο ανιψιός του Νότη Σφακιανάκη, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του τραγουδιστή. Η Κίλι Σφακιανάκη πέθανε το βράδυ της Κυριακής (03.11.2025), ενώ τα τελευταία χρόνια έπασχε από Πάρκινσον.

Το πρωί της Δευτέρας ο ανιψιός του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη μίλησε στον Στέφανο Κωνσταντινίδη για λογαριασμό της εκπομπής «Super Κατερίνα». Ωστόσο, δε θέλησε να πει πολλά και ζήτησε από τον δημοσιογράφο να σεβαστεί τη δύσκολη στιγμή που βιώνει η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς θρηνεί για τον χαμό της καλλονής που άφησε τη Βρετανία και παντρεύτηκε τον άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού.

«Θα με συγχωρέσετε αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας. Πόσω μάλλον εκείνος, τα παιδιά. Καλό θα ήταν να τα πούμε άλλη στιγμή παρακαλώ πολύ, να είστε καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης.





Ο εφιάλτης για την οικογένεια Σφακιανάκη ξεκίνησε όταν η νοσηλεύτρια, η οποία πρόσεχε την 62χρονη γυναίκα, λόγω των κινητικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε εξαιτίας της ασθένειάς της, ειδοποίησε την κόρη της ότι κάτι δεν πάει καλά. Τότε η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της. Στο Ασκληπιείο Βούλας της έγινε ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά και στη συνέχεια δηλώθηκε νεκρή.

Η τραγική ειρωνεία της τύχης είναι ότι η Κίλι πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος έγινε χθες 66 ετών.