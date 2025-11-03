Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Νότη Σφακιανάκη με τη σύζυγό του

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δύσκολες στιγμές βιώνει η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, καθώς τις τελευταίες ώρες έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του καλλιτέχνη, Κίλι, σε ηλικία 62 ετών.

Ο τραγουδιστής τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας, με τις δημόσιες εμφανίσεις του να σπανίζουν.

Το 2017 και συγκεκριμένα στις 25 Απριλίου είναι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Νότη Σφακιανάλη με την Κίλι, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν είχαν απαθανατιστεί μαζί με την κόρη τους, Αφροδίτη.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του, Κίλι

Ο Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του και την κόρη τους, Αφροδίτη

Η Κίλι Σφακιανάκη πέθανε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω Instagram η δημοσιογράφος Ρούλα Χάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, ενώ οι γιατροί επιχείρησαν ανάνηψη για περίπου 40 λεπτά. Ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος, δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι η οικογένεια περνά πολύ δύσκολες στιγμές, ζητώντας κατανόηση και ιδιωτικότητα.

Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του γνωρίστηκαν στην Κω το 1984. Ο τραγουδιστής γοητεύτηκε αμέσως από τη Βρετανίδα που εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι. Το 1991 ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τα δίδυμα, Απόλλωνα και Αφροδίτη.