Ηλίας Φιλίππου για τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη: Περνούσε μία σοβαρή περιπέτεια υγείας, είναι ένα μεγάλο πλήγμα

Μια περιπέτεια υγείας στάθηκε μοιραία για την Κίλι Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Όπως ανέφερε ο Ηλίας Φιλίππου, το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, ενώ, αναφερόμενος στο πένθος της οικογένειας του Νότη Σφακιανάκη, υπογράμμισε ότι η απώλεια της συζύγου του αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, η Κίλι Σφακιανάκη πέθανε, έπειτα από πρόβλημα που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια με την υγεία της.

Ο Ηλίας Φιλίππου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, τονίζοντας ότι Νότης Σφακιανάκης έχει έρθει αντιμέτωπος με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, εξηγώντας πως ως καλλιτέχνης διαχειρίζεται τις καταστάσεις με μια ιδιαίτερη ευαισθησία.

Συγκεκριμένα, ο στιχουργός είπε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα χειρότερο από τον χαμό ενός ανθρώπου, όταν μάλιστα είναι ο άνθρωπός σου, είναι η σύζυγός σου. Ξέρω ότι περνούσε μία περιπέτεια υγείας σοβαρή, δυστυχώς κατέληξε. Αυτό είναι ένα πλήγμα πάρα πολύ μεγάλο για έναν άνθρωπο, που είναι και καλλιτέχνης. Έχουμε ίσως μια μεγαλύτερη ευαισθησία κάποια στιγμή».

Η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της δημοσιογράφου Ρούλας Χάμου στο Instagram, η οποία τα ξημερώματα της Δευτέρας αποχαιρέτησε τη σύζυγο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, ενώ επιχειρήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 40 λεπτά.

Μετά την είδηση του θανάτου της, ο ανιψιός του τραγουδιστή, Κωνσταντίνος, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δηλώνοντας: «Θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Δύναμη χρειαζόμαστε όλοι μας, πόσω μάλλον εκείνος και τα παιδιά».