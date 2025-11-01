«Ήταν αποτρόπαιο, η μητέρα μου ήταν ανήμπορη να παλέψει»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συγκλονισμένη είναι η κόρη της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα που δολοφονήθηκε από ληστές που μπήκαν μέσα στο σπίτι της και την τραυμάτισαν θανάσιμα στο κεφάλι όταν την χτύπησαν με μπουκάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες το φονικό έγινε γύρω τις 4 χθες το μεσημέρι και η κόρη που έμενε κοντά με τη μητέρα της έφτασε στο σπίτι δύο ώρες μετά.

Συντετριμμένη και με τρεμάμενη φωνή η κόρη μίλησε στους δημοσιογράφους: «Έγινε χθες που ήταν μόνη της, δυστυχώς η ασφάλεια των πολιτών βλέπετε ποια είναι. Στην ερώτηση πως το έμαθε η κόρη της άτυχης 75χρονης λέει: Την παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε και ανησυχήσαμε γιατί δεν είχε πάει η γυναίκα εκείνη την ημέρα και ήρθαμε πολύ γρήγορα. Την βρήκαμε αμέσως. Η αδερφή μου πρόλαβε μπήκε μέσα, μετά ήρθε η ασφάλεια πάρα πολύ έγκαιρα και τα κλείσανε όλα. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, μπήκανε από το παράθυρο, παραβίασαν το παράθυρο».

Στην ερώτηση αν οι γείτονες άκουσαν κάτι η γυναίκα λέει: «Υπήρχε και σκυλί, ακούσανε κάποιοι αλλά δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ήταν μεσημεριανές ώρες».

Συγκλονισμένη η κόρη της 75χρονης και με δάκρυα στα μάτια λέει: «Ήταν αποτρόπαιο. Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη δεν μπορούσε να παλέψει. Την σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο».

Όπως είπε τα άτομα που μπήκαν στο σπίτι ήταν δύο και υπάρχει υλικό από κάμερες. «Υπήρχαν τρεις κάμερες στο σπίτι αλλά αυτός που μπήκε, μπήκε από τυφλή γωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι – Έχει και τραύματα από μαχαίρι στα χέρια της

Από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι φαίνεται πως προκλήθηκε ο θάνατος της 75χρονης, η οποία αργά χθες το απόγευμα έπεσε θύμα μιας αιματηρής ληστείας μέσα στο σπίτι της, στον Κοκκινόβραχο της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση.

Όταν σήκωσαν το πτώμα το βράδυ που ήρθε ο ιατροδικαστής από κάτω βρέθηκε ένα μαχαίρι που σημαίνει ότι οι δράστες την απείλησαν. Η άτυχη γυναίκας προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της και για αυτό φέρει αμυντικά τραύματα στα χέρια. Η γυναίκα δεν πέθανε από το μαχαίρι αλλά από χτύπημα στο κεφάλι.

Την άτυχη ηλικιωμένη εντόπισε νεκρή μέσα στο σπίτι, επί της οδού Ικάρου, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα η κόρη της η οποία είδε ότι η μητέρα της έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι ενώ παράλληλα διέκρινε πως ένα παράθυρο ήταν παραβιασμένο.

Μαρτυρίες γειτόνων για τη ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα



Η ίδια κάλεσε την Αστυνομία ενώ νωρίτερα στο κέντρο της Άμεσης Δράσης είχαν τηλεφωνήσει και γείτονες του θύματος οι οποίοι αντιλήφθηκαν πως η 75χρονη είχε πέσει θύμα ληστείας.

Οι Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το τζάμι ενός παραθύρου ήταν σπασμένο ενώ και ο χώρος στο εσωτερικό του σπιτιού ήταν άνω-κάτω παραπέμποντας σε ληστεία.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών με τους Αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού που έχει καταγράψει τη στιγμή που οι αδίστακτοι ληστές σπάνε το τζάμι και μπουκάρουν στο σπίτι προτού δολοφονήσουν την 75χρονη.

Παράλληλα, πέρα από το βιντεοληπτικό υλικό συλλέγουν στοιχεία και από τις καταθέσεις των γειτόνων του θύματος προκειμένου να οδηγηθούν στα «ίχνη» των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γειτόνισσα της 75χρονης ανέφερε πως από την Πέμπτη έβλεπε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει ξαναδεί στην περιοχή, να κινείται “ύποπτα” στα στενά προκαλώντας της εντύπωση καθώς πρόκειται για έναν απόμερο οικισμό.

Μαρτυρία γείτονα

Γείτονας της άτυχης γυναίκας μιλώντας για το φονικό είπε: «Χθες, γύρω στις 7 άκουσα που φώναζαν βοήθεια και βγήκα έξω να δω μήπως έχει πέσει κάποιος κάτω. Και πάω πάνω και μου λένε ότι την έχουν σκοτώσει, τρέχει αίμα από το κεφάλι της. Μετά ήρθε η Αστυνομία και τα παιδιά της. Εγώ άκουσα ότι αυτό πρέπει να είχε γίνει από το μεσημέρι και αυτοί πρέπει να έχουν φύγει από πάνω, γιατί έχει δρόμο».

Η χαρτογράφηση του δρομολογίου των δραστών και τα αναπάντητα ερωτήματα

Τα κομμάτια του παζλ της ληστείας μετά φόνου που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στη Σαλαμίνα με θύμα μία γυναίκα 75 ετών προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται ακόμη σε σοκ από το άγριο έγκλημα την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούν μέσα από μαρτυρίες, καταθέσεις και αναλύσεις εικόνων από κάμερες της περιοχής να φθάσουν στα ίχνη των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο έχει αποτυπωθεί η εισβολή των ληστών στον χώρο μέσω ενός παραθύρου. Αυτό που επιχειρούν τώρα είναι να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά το ειδεχθές έγκλημα.

Με δεδομένο το γεγονός ότι η γυναίκα ήταν ηλικιωμένη και -ως εκ τούτου- «ακίνδυνη» για τους δράστες, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το τι τους όπλισε το χέρι και αποφάσισαν να σκοτώσουν μία ανυπεράσπιστη γυναίκα. Μήπως τους γνώρισε και έτσι θέλησαν να της κλείσουν το στόμα; Μήπως τους είδε, προσπάθησε να φωνάξει και την σκότωσαν; Ουδείς γνωρίζει μέχρι στιγμής.

Όπως ανέφεραν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εκτιμώντας πως οι υπαίτιοι σύντομα θα εντοπιστούν, θα συλληφθούν και θα μεταφερθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: protothema.gr