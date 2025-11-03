«Ήταν μια ατυχής στιγμή, ο σκύλος ήταν μέλος της οικογένειας»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook, ο γιος του 76χρονου άνδρα από την Καλαμάτα, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή δέχθηκε άγρια επίθεση από το ροτβάιλερ που είχε η οικογένεια στο μαγαζί της, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και εξήγησε ότι όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς κανείς να το περιμένει.

«Πραγματικά, με τον σκύλο μας συνέβη ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μια μεμονωμένη κακή στιγμή. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και δέκα χρόνια· είναι πλήρως εκπαιδευμένος, ιδιαίτερα φιλικός και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επιδείξει οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά», αναφέρει στην ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο πατέρας του προσπάθησε να εφαρμόσει στο ζώο ένα ειδικό αντισηπτικό σπρέι, το οποίο είχε συνταγογραφήσει η κτηνίατρος για δύο μικρές πληγές στα αυτιά του σκύλου. «Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί στο παρελθόν κάποια θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα», σημείωσε.

Όπως τόνισε, ο 76χρονος πατέρας του δεν υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για την περιποίηση των πληγών του στα χέρια. «Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους μας και ότι πρόκειται για μια εντελώς ατυχής συγκυρία. Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της», ανέφερε ο γιος του τραυματία.

Κλείνοντας, πρόσθεσε ότι η οικογένεια θρηνεί για την απώλεια του ζώου, καθώς το ροτβάιλερ δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. «Λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Δυστυχώς, ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή για όλους μας», έγραψε, τονίζοντας ότι «όσα ακούγονται ή γράφονται πέρα από αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Στο τέλος της ανάρτησής του, διευκρίνισε πως η οικογένεια δεν έχει τίποτα να αποκρύψει, σημειώνοντας ότι οι ίδιοι παρέδωσαν στα μέσα ενημέρωσης το σχετικό βίντεο από το περιστατικό, όπου φαίνεται ο χώρος, η προσπάθεια να δοθεί η αγωγή, η αιφνίδια άρνηση του ζώου και η προσπάθεια του πατέρα του να το φροντίσει.

Αναλυτικά η ανάρτηση: