Συγκρατημένα ικανοποιημένος με την πρωτοφανή -για τα ελληνικά δεδομένα- απόφαση του δικαστηρίου δηλώνει στο protothema.gr ο σύζυγος της 37χρονης Κωνσταντίνας από τη Νέα Κίο, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε την Αργολίδα τον Οκτώβριο του 2024.

«Καμία ποινή δε φέρνει πίσω τη γυναίκα μου και μάνα των παιδιών μου αλλά τουλάχιστον ένιωσα για πρώτη φορά πως αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αν με ρωτάτε, όμως θα ήθελα τη θανατική ποινή γιατί η Κωνσταντίνα δε θα ξαναγυρίσει ποτέ σπίτι μας».

Η υπόθεση που εκδικάστηκε χθες ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ναυπλίου οδήγησε σε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα απόφαση καθώς ο συνοδηγός του οχήματος που προκάλεσε το δυστύχημα καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Ο οδηγός καταδικάστηκε σε 18χρονια κάθειρξης ενώ το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και για τους δύο. Στον συνοδηγό πάρα το λευκό του ποινικό μητρώο δε χορηγήθηκε αναστολή ούτε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση,γεγονός που καθιστά την απόφαση ιστορική καθώς πρώτη φορά συνοδηγός σε τροχαίο δυστύχημα αντιμετωπίζεται με τόσο αυστηρή ποινή .

«Η ποινή για τον συνοδηγό ήταν αυστηρή διότι το αμάξι ήταν δικό του και ήθελε να το πουλήσει στον οδηγό. Και για να δοκιμάσουν το αμάξι, αν αξίζει, έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με 180 χλμ μέσα στον αστικό ιστό και σκότωσαν τη γυναίκα μου.Την σκότωσαν την ώρα που πήγαινε για δουλειά…», προσθέτει ο σύζυγος της 37χρονης στο protothema.gr.

Ποια ήταν η 37χρονη Κωνσταντίνα που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα

Η 37χρονη Κωνσταντίνα από τη Νέα Κίο, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα τον Οκτώβριο του 2024, ήταν μητέρα δύο παιδιών, 7 και 9 ετών αντίστοιχα, ενώ ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής, όπου είχε διατελέσει και πρόεδρος.

Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που είχε έρθει στη δημοσιότητα και δείχνει τη μοιραία σύγκρουση των οχημάτων και την Κωνσταντίνα να αφήνει την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, έχει προκαλέσει την οργή των δικών της ανθρώπων.

Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, του Νηπιαγωγείου, καθώς και του Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού Νέας Κίου, όπου η ίδια υπήρξε ενεργό και δραστήριο μέλος, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της Κωνσταντίνας, με μια κοινή ανακοίνωσή τους, εξέφραζαν τη βαθιά τους θλίψη αλλά και την αγωνία να αποδοθούν ευθύνες για τον άδικο χαμό της γυναίκας.

Πηγή: protothema.gr