Καπουτζίδης: «Δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», στην ΕΡΤ1, με τον γνωστό ηθοποιό και σεναριογράφο να απαντά για το επετειακό «Παρά Πέντε» που ετοιμάζεται να προβληθεί τα Χριστούγεννα μέσα, ενώ παράλληλα ανέφερε και στον ρόλο του Σπύρου στην επιτυχημένη σειρά.

«Θα κάνουμε ένα επετειακό Παρά Πέντε και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελιές του κοινού. Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο να το σκεφτείτε σαν ένα τηλεοπτικό σόου, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές. Γράφω με βάση αυτό που ήθελε ο κόσμος», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.





Κάπου εκεί ο παρουσιαστής της εκπομπής Φώτης Σεργουλόπουλος ρώτησε τον Γιώργο Καπουτζίδη για τον χαρακτήρα που υποδύεται τον Σπύρο, λέγοντας: «Τώρα, μετά από τόσα χρόνια που έχεις γράψει αυτή την ιστορία, ο Σπύρος θα είχε σεξουαλικότητα; Ήταν γκέι ο Σπύρος ή όχι;», για να απαντήσει ο σεναριογράφος: «Ο Σπύρος είναι ακριβώς… επειδή εγώ δεν αισθανόμουν, ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω.

Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι, δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε».

Yπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδύθηκε στο «Παρά Πέντε» με μεγάλη επιτυχία τον Σπύρο Δελόγλου, έναν φοιτητή λογιστικής που έμενε στα Πατήσια μαζί με τη γιαγιά από τότε που έχασε τους γονείς του στο αεροπορικό δυστύχημα, όταν ήταν μόλις 11 ετών.