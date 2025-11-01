Κατέρρευσε ο πατέρας της 10χρονης που πέθανε στην αυλή του σχολείου της σ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ασίγαστος θρήνος επικρατεί στον Ασπρόπυργο από τον αδόκητο θάνατο ενός κοριτσιού, μόλις 10 ετών, ενώ βρισκόταν στο προαύλιο του σχολείου του, μπροστά στα μάτια συμμαθητών και δασκάλων του.

Η 10χρονη μαθήτρια, κατέρρευσε ενώ περπατούσε στην αυλή του 10ου Δημοτικού Σχολείου Απροπύργου – η ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (31.10.2025) και παρά τις υπεράνθρωπές προσπάθειες των γιατρών του Θριασίου νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα, το άτυχο κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκλονισμένος ο δήμαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας, μίλησε στο thriassio.gr για την τραγωδία που συγκλόνισε την πόλη: «Οι δάσκαλοι έκλαιγαν, υπήρχε παντού αναστάτωση.

Στο νοσοκομείο οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, όμως δυστυχώς το παιδί δεν τα κατάφερε. Πρόκειται για μια εξαιρετική οικογένεια, ποντιακής καταγωγής, και έχουμε όλοι σοκαριστεί από το γεγονός».

Ο πατέρας κατέρρευσε στο νοσοκομείο

Το άτυχο κορίτσι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, που δεν εφημέρευε, αλλά ήταν το πλησιέστερο.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σώσουν, κάνοντας επί ώρα ΚΑΡΠΑ, όμως το μικρό κορίτσι δεν επανήλθε ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας της κατέρρευσε όταν ενημερώθηκε από τους γιατρούς για τον θάνατό της.

«Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις»

«Καλό είναι να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση» ανέφερε ο Ευάγγελος Τούλης, πρόεδρος της Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025) στην εκπομπή «Τώρα μαζί» στο OPEN, για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου κοριτσιού.

«Υπάρχουν πολλές ύπουλες παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν τέτοια γεγονότα και σίγουρα έχει αρχίσει η διερεύνηση του αιφνίδιου θανάτου του παιδιού. Θα πρέπει να περιμένουμε και την ανάκριση αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία πιστεύω ότι θα φωτίσει τα αίτια του θανάτου.

Είναι πολύ άσχημο να συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχω ζήσει και παλιότερα ειδικά όταν ήμουν ειδικευόμενος. Ειδικά όταν είναι μικρά παιδιά ακόμη και γιατροί που συμμετέχουν στην ανάνηψη σοκάρονται όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα.





Δεν μπορούμε να πούμε πολλά για το τι έχει συμβεί. Έχουμε πολύ λίγα στοιχεία, δεν ξέρουμε το ιστορικό του παιδιού», εξήγησε .

Βίντεο μετά την κατάρρευση

Στο φως ήρθε χθες βίντεο – ντοκουμέντο από το σοκαριστικό συμβάν- πρόκειται για τη στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου για να παραλάβει την μαθήτρια που κατέρρευσε στο προαύλιο.

Στο βίντεο φαίνονται γονείς και μαθητές να κοιτούν σοκαρισμένοι το κορίτσι που βρίσκεται στο έδαφος.

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, του έκαναν κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος, ενώ έχει καταθέσει ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής.

Ο γυμναστής που ήταν και ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου της 10χρονης, είπε ότι το κοριτσάκι την ώρα που η τάξη του έκανε γυμναστική δεν συμμετείχε σε κάποια άσκηση, αλλά περπατούσε στο χώρο μπροστά στην μπασκέτα και ξαφνικά κατέρρευσε.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από το σχολείο να τους προσκομίσει το πιστοποιητικό γιατρού ότι το παιδί ήταν υγιές και ικανό να κάνει γυμναστική το οποίο και τους παρέδωσε η διεύθυνση του σχολείου.

Στην ιατρική της καρτέλα δεν υπήρχε καταγεγραμμένο πρόβλημα υγείας και αναφερόταν πως μπορούσε να συμμετέχει κανονικά σε όλες τις δραστηριότητες.