Κώστας Τσιάρας στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Φέρνουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

«Ένα εντελώς ενισχυμένο πλαίσιο λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με έμφαση στη διαφάνεια, την τήρηση των κανόνων και τον έλεγχο των διαδικασιών, όπως δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν φέρνει η κυβέρνηση», σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από την εξεταστική επιτροπή.

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν επίσης: «Μέσα σε λίγες ημέρες από την τοποθέτησή του, ο υπουργός μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου είχε συνάντηση με τον τότε Επίτροπο, ο οποίος έθεσε δύο κρίσιμα ζητήματα: τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Από τότε ξεκίνησε ένας συνεχής κύκλος επαφών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στελέχη του Οργανισμού, για να υπάρξει πλήρης εικόνα των προβλημάτων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η βασική διαπίστωση ήταν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης και ψηφιακής υποδομής. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του Action Plan, με 45 αρχικά σημεία που στη συνέχεια αυξήθηκαν σε 54 σημεία συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός δεν θα απωλέσει την ευρωπαϊκή πιστοποίησή του.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε υπό συνεχή επιτήρηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να παρακολουθείται βήμα προς βήμα η εφαρμογή των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας ο στόχος ήταν να μην υπάρξει καμία διακινδύνευση των ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται στους Έλληνες αγρότες».

Κατά τις πηγές της ΝΔ, «ειδική μνεία έκανε ο υπουργός στις συναντήσεις του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θέτοντας τον εαυτό του και το υπουργείο πλήρως στη διάθεσή της, προκειμένου να διερευνηθούν με απόλυτη διαφάνεια τα ζητήματα που τέθηκαν υπό εξέταση. Η συνεργασία αυτή ουσιαστικά σηματοδότησε ένα τέλος στην εποχή της καχυποψίας και την αρχή μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που έφτασαν στο υπουργείο διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ δόθηκε εντολή να πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Για παράδειγμα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός οι έλεγχοι στα οικολογικά σχήματα αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό δικαιούχων με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, και η υπόθεση ήδη βρίσκεται στη Δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, όταν εντοπίστηκαν υπερβολικοί αριθμοί στα βιολογικά, αποφασίστηκε άμεση αναστολή των πληρωμών.

Όπως τόνισε ο υπουργός, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας προβληματικός οργανισμός, γιατί κουβαλούσε παθογένειες της ελληνικής πολιτείας: απουσία κτηματολογίου, ελλιπείς βοσκοτοπικούς χάρτες, ασαφή πλαίσια αρμοδιοτήτων και περιορισμένα εργαλεία ελέγχου.

Σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε τροχιά θεσμικής ανασυγκρότησης. Το υπουργείο έχει ανακτήσει την αρμοδιότητα για τους βοσκοτοπικούς χάρτες και αναμένεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας, ώστε να ολοκληρωθεί ένα έργο που καθυστερεί εδώ και χρόνια.

Με λίγα λόγια, η νέα πολιτική ηγεσία επέλεξε να φέρει διαφάνεια, λογοδοσία και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους έντιμους αγρότες, διατηρώντας τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.