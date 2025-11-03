Λατινοπούλου: Υπάρχει εμβόλιο για την ευλογιά, η κυβέρνηση λέει ψέματα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε έντονο τόνο κινήθηκε για άλλη μία φορά η συνέντευξη της ευρωβουλεύτριας και προέδρου της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει τις κινήσεις τις κυβέρνησης για την ευλογιά των προβάτων αλλά και το κλείσιμο τον καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Μιλώντας στο MEGA η ακροδεξιά ευρωβουλεύτρια δήλωσε ότι «η κυβέρνηση των ψευτών, αυτό είναι η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ψέματα στο λαθρομεταναστευτικό, ψέματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ψέματα και στον εμβολιασμό των κτηνοτρόφων». Η ίδια παρουσίασε επιστολή που υποστήριξε ότι εστάλη στις 6 Οκτωβρίου 2025 από τον επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον εμβολιασμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και δήλωσε:

«Πρώτον, υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη, άμεσα διαθέσιμο και δωρεάν. Το σημαντικότερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει εδώ και 6 μήνες να προχωρήσει άμεσα σε εμβολιασμό η Ελλάδα».

«Αυτή η επιστολή είναι η απόδειξη στους κτηνοτρόφους που τόσο καιρό προσπαθούν να αποδείξουν το δίκιο τους. (Η κυβέρνηση) προτιμά να μπλοκαριστούν οι εξαγωγές μας; Γιατί δεν λένε ότι έχουν λάβει τέτοια επιστολή; Η επιστολή αυτή είναι η απόδειξη για όλους τους εκπροσώπους βουλευτές της ΝΔ που κοροϊδεύουν και πουλάνε σανό», σχολίασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.





Πηγή: https://www.alfavita.gr/