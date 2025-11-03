Λατινοπούλου: Υπάρχει εμβόλιο για την ευλογιά, η κυβέρνηση λέει ψέματα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Σε έντονο τόνο κινήθηκε για άλλη μία φορά η συνέντευξη της ευρωβουλεύτριας και προέδρου της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει τις κινήσεις τις κυβέρνησης για την ευλογιά των προβάτων αλλά και το κλείσιμο τον καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Μιλώντας στο MEGA η ακροδεξιά ευρωβουλεύτρια δήλωσε ότι «η κυβέρνηση των ψευτών, αυτό είναι η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ψέματα στο λαθρομεταναστευτικό, ψέματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ψέματα και στον εμβολιασμό των κτηνοτρόφων». Η ίδια παρουσίασε επιστολή που υποστήριξε ότι εστάλη στις 6 Οκτωβρίου 2025 από τον επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον εμβολιασμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και δήλωσε:

«Πρώτον, υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη, άμεσα διαθέσιμο και δωρεάν. Το σημαντικότερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει εδώ και 6 μήνες να προχωρήσει άμεσα σε εμβολιασμό η Ελλάδα».

«Αυτή η επιστολή είναι η απόδειξη στους κτηνοτρόφους που τόσο καιρό προσπαθούν να αποδείξουν το δίκιο τους. (Η κυβέρνηση) προτιμά να μπλοκαριστούν οι εξαγωγές μας; Γιατί δεν λένε ότι έχουν λάβει τέτοια επιστολή; Η επιστολή αυτή είναι η απόδειξη για όλους τους εκπροσώπους βουλευτές της ΝΔ που κοροϊδεύουν και πουλάνε σανό», σχολίασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.


Πηγή: https://www.alfavita.gr/

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ