Λεωφορείο παρέσυρε 72χρονη ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί να επιβιβαστεί σε αυτό.

Η 72χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.