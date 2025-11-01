Λιάγκας για Αχιλλέα Μπέο: Είναι απαράδεκτο να το λέει – Αυτό είναι ο νάρκισσος (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Αχιλλέα Μπέου στο “Ενώπιος Ενωπίω” και τον Νίκο Χατζηνικολάου για το αν είναι ρατσιστής.

“Έχω συνεργαστεί με δεκάδες ποδοσφαιριστές έγχρωμους, δεκάδες υπαλλήλους και στις δουλειές μου στην Αμερική. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς που δεν είστε ρατσιστές… Εγώ έχω πάει και με μαύρες σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που λένε είναι αηδίες. Βέβαια ήταν “θεά” δεν ήταν μια απλή έγχρωμη για να πάω… Είμαι ρατσιστής μετά από αυτά που εξομολογήθηκα;” είπε, μεταξύ άλλων, ο Αχιλλέας Μπέος.

Μετά την προβολή του επίμαχου αποσπάσματος στο “Πρωινό”, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε για τον Δήμαρχο Βόλου: “Φαντάζομαι θα έχετε γίνει έξαλλες εσείς οι γυναίκες. Εγώ θέλω να κάνω μία δεύτερης ανάγνωσης σχόλιο. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να το λέει αυτό και αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν είναι κάποιος ρατσιστής όταν έχει συνευρεθεί ερωτικά με μαύρους.

Όπως δεν αποδεικνύει ότι κάποιος δεν είναι ομοφοβικός όταν λέει ότι εγώ έχω φίλους γκέι. Δε σημαίνει κάτι. Το γεγονός ότι μπορεί να έχεις συνευρεθεί με μία μαύρη θεά, δε σημαίνει ότι δεν είσαι ρατσιστής. Ρατσιστής δεν είσαι όταν μπορείς να τους ανέχεσαι δίπλα σου, να τους δίνεις δουλειά, αλλά να μην τους θεωρείς υποδεέστερους. Αν το έχει πει τότε, αυτό με τον Τετέη, θα το αποδείξει η αθλητική δικαιοσύνη.

Αυτό είναι ο νάρκισσος. Λέει ότι πήγα με μαύρους, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά δεν ήταν τυχαία μαύρη, ήταν η Ναόμι Κάμπελ, ήταν θεά. Κατάλαβες; Έκανα την καρδιά μου πέτρα και πήγα με μία μαύρη”.