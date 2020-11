Lockdown: Οδηγός επιβίωσης – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για σχολεία, σούπερ μάρκετ και πτήσεις

1 Shares Share Tweet

Πιο προετοιμασμένοι φαίνονται οι πολίτες σε αυτό το lockdown, ωστόσο, υπάρχουν μερικές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι αυτή τη φορά, τα σχολεία -εκτός των γυμνασίων και των λυκείων- παραμένουν ανοιχτά.

Συγκεκριμένα, οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία και τα σχολεία Ειδικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες παραμένουν ανοιχτά, ενώ για τα γυμνάσια και τα λύκεια εφαρμόζεται η τηλεκπαίδευση.

Πρωτοβάθμια: Πώς μετακινούνται μαθητές, δάσκαλοι και κηδεμόνες

Σε αντίθεση με τις δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην πρωτοβάθμια -στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά δηλαδή- συνεχίζεται κανονικά η δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία. Δια ζώσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους υπάρχει πρόβλεψη για άδεια μετακίνησης.

Ειδικότερα, μαθητές και εκπαιδευτικοί, έχουν προμηθευτεί από τον διευθυντή τους βεβαιώσεις μετακίνησης, με τις οποίες θα μπορούν να μετακινούνται από και προς το σχολείο τους. Όσο για τους κηδεμόνες, που θα συνοδεύουν τα μικρά παιδιά θα πρέπει να στέλνουν SMS στο 13033, με τον αριθμό 4.

Τι ώρες λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ

Κανονικά θα λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ καθώς και άλλα καταστήματα τροφίμων (π.χ. φούρνοι, ιχθυοπωλεία) εν μέσω του δεύτερου lockdown.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπως ενημέρωσε και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, εξειδικεύοντας τα νέα μέτρα, θα λειτουργούν καθημερινά έως τις 20:30, ενώ προβλέπεται η λειτουργία τους και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να αποφευχθούν εικόνες συνωστισμού.

Μέσα στα καταστήματα τροφίμων επιτρέπεται ένα άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον), ενώ προβλέπεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια.

Σημειώνεται πως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

Τι δεν θα μπορείτε να αγοράζετε πλέον

Το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών υιοθετεί και η κυβέρνηση της χώρας, απαγορεύοντας την πώληση διαρκών αγαθών -ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά, έπιπλα κλπ- στα σούπερ μάρκετ.

Η απόφαση υπεγράφη το πρωί της Τρίτης, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ύστερα από αίτημα των εμπορικών συλλόγων.

Όπως εξήγησε ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, σκοπός είναι να μην δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι το Σάββατο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό παρουσία του προέδρου της ΕΣΕΕ Γιώργου Καρανίκα που έθεσε το σχετικό αίτημα για την απαγόρευση πώλησης από τα σούπερ μάρκετ προϊόντων που δεν είναι πρώτης ανάγκης.

Τι ισχύει για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

Τις νέες αεροπορικές οδηγίες (notam), για πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, που ισχύου έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και έχουν ως στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από τη νόσο COVID-19, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα:

Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 στις 06:00 το πρωί όσον αφορά στις πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια – domestic flights, commercial and general/business aviation), θα επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού (Essential travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.

Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:

*Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).

*Κρατικές πτήσεις (state flights).

*Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).

*Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).

*Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).

*Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights).

*Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).

*Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).

*Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights).

*Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark).

*Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights).

Από σήμερα, Τρίτη στις 06:00 το πρωί, επεκτείνεται η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr/ και από όλους τους επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που αναχωρούν από τα ελληνικά αεροδρόμια, παράλληλα παραμένει η υποχρέωση συμπλήρωσης φόρμας PLF για όσους ταξιδεύουν από το εξωτερικό προς την χώρα μας.

Από τη Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 στις 06:00 το πρωί όλοι οι επιβάτες των πτήσεων που έρχονται από το εξωτερικό (διεθνή δρομολόγια) πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί με τη μέθοδο PCR, (λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος), μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη τους στην Ελλάδα.

Τι ισχύει για take away

Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ.

Δεν αποτελούν, δηλαδή, ξεχωριστό λόγο μετακίνησης.

Κάποιος προκειμένου να πάρει κάτι δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του. Αν κάνει χρήση των εξαιρέσεων sms, δηλαδή στο δρόμο προς τη δουλειά ή από τη δουλειά ή πηγαίνοντας για την προμήθεια κάποιου αναγκαίου αγαθού προφανώς μπορεί να κάνει χρήση του take away.

Τι ισχύει για τον αθλητισμό

Όσον αφορά στον αθλητισμό επιτρέπεται η ατομική άθληση μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους και σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις έως 3 άτομα συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, σε ατομικά αθλήματα όπως αντισφαίριση, τοξοβολία, ιστιοπλοΐα και ποδηλασία και τα υπόλοιπα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Επιτρέπεται, επίσης, η διεξαγωγή αγώνων μόνο της Α’ Εθνικής ποδοσφαίρου (Super League) και της Α1 Εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket League), καθώς και ευρωπαϊκών αγώνων (Champions League, Europa League, EuroLeague, BCL) σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα της UEFA, της FIBA και της Euroleague.

Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2021.

SMS 13033: Θυμάστε τους κωδικούς; Πώς γίνονται οι μετακινήσεις

Μόνο με SMS στο 13033 ή με συμπλήρωση της σχετικής έντυπης φόρμας ή με χαρτί από τον εργοδότη που βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του πρέπει να μεταβεί στο χώρος της εργασίας του γίνονται οι μετακινήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου.

Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στο forma.gov.gr.

Δείτε απευθείας τους τρόπους έκδοσης:

Βεβαίωση εργαζόμενου | Αποστολή SMS | Συμπλήρωση Εντύπου | Χειρόγραφη Βεβαίωση | Mετακινήσεις μαθητών/τριών

– Οδηγίες προς τους πολίτες (PDF)

– Οδηγίες προς τους πολίτες (DOC)

Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις

Μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.



Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.

Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης

Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Πώς εκδίδεται το έντυπο βεβαίωσης κίνησης;

Πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α)

Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Για μεμονωμένες μετακινήσεις μαθητών/τριών απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Μεμονωμένες μετακινήσεις (Τύπου Β)

Για μεμονωμένες μετακινήσεις (τύπου Β), έχετε 3 επιλογές: SMS, εκτυπωμένο και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης, ή και χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

1. Αποστολή SMS

Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο. Μετάβαση σε τελετή κηδείας υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση:

Μετακίνηση [κενό] X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από κινητά τηλέφωνα με κάρτα SIM των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που λειτουργούν στην Ελλάδα (Cosmote, Vodafone GR, Wind). Προκειμένου να κάνουν χρήση της υπηρεσίας 13033 οι πολίτες με συσκευή που έχει κάρτα SIM δικτύου του εξωτερικού, μπορούν να προμηθευτούν μια σύνδεση καρτοκινητού από τα σημεία πώλησης των παρόχων. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση της υπηρεσίας 13033 είναι δωρεάν.

Τα μηνύματα του 13033 αφορούν αποκλειστικά σε επιβεβαίωση κατ’εξαιρεση μετακίνησης. Το 13033 δεν στέλνει μηνύματα που παραπέμπουν σε εγκατάσταση λογισμικού ή σε ιστοσελίδα άλλη από το forma.gov.gr

2. Συμπλήρωση Εντύπου

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά περίπτωση.

3. Χειρόγραφη Βεβαίωση

Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες: