Μαρινάκης: Η παραίτηση Σκλήκα δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση για τα ΕΛΤΑ – Το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση

«Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν είναι υπαναχώρηση», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως το σχέδιο αναδιάρθρωσης επελέγη από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ.

Με συνέντευξη του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Τρίτης (4.11.25), ο Παύλος Μαρινάκης, τόνισε πως η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. «Τα ΕΛΤΑ δεν θα πάρουν πίσω την απόφαση, η απόφαση είναι ειλημμένη και θα εφαρμοστεί», τόνισε.

Ερωτηθείς αν αυτό που προκάλεσε την παραίτηση ήταν οι άσκοποι χειρισμοί ή οι αντιδράσεις των γαλάζιων βουλευτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως είναι «ο συνδυασμός όλων αυτών όπως το περιγράφει στην επιστολή του θεωρήθηκε ότι ήταν αδύνατη η πολιτική διαχείριση μιας μεταρρύθμισης που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξυγίανση των ΕΛΤΑ.

«Η προσφορά του δεν ακυρώνεται. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να θεωρηθεί ότι σβήνεται μια παρουσία και μια πορεία ενός ανθρώπου που έκανε ό,τι μπορούσε. Κι εγώ είπα ότι έγινε άστοχη διαχείριση. Η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση», επισήμανε.

«Το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο που το επέλεξε η διοίκηση για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπογράμμισε πως «δεν είναι δυνατόν το κράτος να χρηματοδοτήσει στην συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική δηλαδή να μην κλείσουν τα καταστήματα. Αυτό δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο. Όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Θα υλοποιηθούν στο σύνολό τους».

«Αυτό που έκανε λάθος η διοίκηση ήταν ότι έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεις σε μια νύχτα ότι θα κλείσεις 204 καταστήματα. Έχουν κλείσει ήδη καταστήματα και η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν θα πάρουν πίσω αυτή την απόφαση. Κανένας πολίτης κανένας συνταξιούχος δεν θα μείνει μετέωρος. Αυτές είναι οι προτεραιότητες των ΕΛΤΑ. Πρέπει να ασχολούμαστε με κάθε πολίτη ξεχωριστά. Το 92% των συντάξεων διανέμεται κατ οίκον. 9 στις 10 δουλειές γίνεται κατ οίκον. Κοστίζει όμως στα ΕΛΤΑ 42%. Υπάρχει αναντιστοιχία», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Οι εξελίξεις αλλάζουν τα δεδομένα. Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν αλλά εκσυγχρονίζονται και πηγαίνουν στα σπίτια των ανθρώπων. Θα πρέπει να υπάρχουν τα σημεία για να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας ακάλυπτος. Στην Ελλάδα το 2013 είχαν κλείσει 80 καταστήματα. Εμείς δεν παραιτήσαμε κανέναν. Από το 2017 δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης τα ΕΛΤΑ. Η παραίτηση είναι αποτέλεσμα όλων όσων συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. Της ατυχέστατης διαχείρισης από τον κ. Σκλήκα», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση γνώριζε το σχέδιο των ΕΛΤΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως είναι δεδομένο ότι γνωρίζαμε πως είναι στις προθέσεις τους. Εκτός από το 2013 και το 2015 έκλεισαν 80 καταστήματα και το 2023 144 καταστήματα.

«Ναι προφανώς και ήταν γνωστές οι προθέσεις των ΕΛΤΑ να κλείσουν καταστήματα. Αυτό που δεν ήταν γνωστό ήταν το συγκεκριμένο της απόφασης και το χρονοδιάγραμμα. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα εξηγήσουν τα ΕΛΤΑ όλες τις παραμέτρους. Όταν κάποτε τα ταχυδρομεία εξυπηρετούσαν το 80% των πολιτών τότε οι πολίτες πήγαιναν στο προσωπικό και στα καταστήματα. Όταν η ζωή προχωράει πρέπει να προχωράμε κι εμείς. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Και στα σημεία όπου έχει αποφασιστεί να κλείσουν καταστήματα θα λειτουργούν συμβεβλημένα με τα ΕΛΤΑ ή θα γίνει διάλογος με του ΟΤΑ για να καλυφθούν τα κενά», επισήμανε.

«Άλλο πράγμα η παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση. Η απόφαση είναι ειλημμένη και θα εφαρμοστεί», επέμεινε. «Θα ενημερωθεί η κοινωνία να ηρεμήσει ο κόσμος και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και του βουλευτές δεν θα μείνει κανένας πίσω. Ο Έλληνες φορολογούμενος δεν θα πετάει τα λεφτά του σε ένα βαρέλι δίχως πάτο», είπε.

«Έχετε εμπειρία αμφότεροι και θα δυσκολευτείτε να θυμηθείτε κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τέτοια υπεροχή και παρά τα πολλά προβλήματα και τα λάθη έχουμε κάνει πολλά καλά. Η αντιπολίτευση παρουσιάζει το άσπρο μαύρο και την Ελλάδα ως μια τριτοκοσμική χώρα. Είναι μονόδρομος ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ. Η δουλειά των βουλευτών είναι να μεταφέρουν τις αγωνίες των πολιτών», κατέληξε.

Το παρασκήνιο της παραίτησης Σκλήκα

Η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, έως σήμερα, Γρηγόρη Σκλήκα, ήταν μονόδρομος, καθώς οι αποφάσεις του ξεσήκωσαν θύελλα πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων, ακόμη και «γαλάζιο» αντάρτικο.

Το θέμα εξετάστηκε στον πρωινό καφέ του Μαξίμου ανάμεσα στον πρωθυπουργό και στενούς του συνεργάτες και εν συνεχεία συγκλήθηκε και κυβερνητική σύσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν αρκετά τα στελέχη που έκριναν ότι η παραίτηση Σκλήκα είναι αναπόφευκτη εξέλιξη, προκειμένου να εκτονωθεί αυτό το φορτισμένο κλίμα.

Εκτός από τις εσωκομματικές αντιδράσεις και της αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση δεν ήθελε να περάσει το μήνυμα στην κοινωνία ότι εγκαταλείπει την περιφέρεια, με το κλείσιμο τόσων καταστημάτων των ΕΛΤΑ, με αυτό τον αιφνιδιαστικό τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο Υπερταμείο και η κυβέρνηση δεν έχει την αρμοδιότητα παρέμβασης για αλλαγές στη Διοίκηση. Ωστόσο τα μηνύματα στον κ. Σκλήκα είχαν φτάσει και ήταν… εκκωφαντικά, με αποτέλεσμα λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι να υποβάλλει την παραίτηση του.