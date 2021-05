Μεγάλη αναστάτωση με εκατοντάδες «ψευδώς θετικά» self test ανάμεσα σε μαθητές

1 Shares Share Tweet

Με παρατράγουδα άνοιξε αυλαία η εκπαιδευτική κοινότητα, με την επαναλειτουργία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, πολλά από τα 3.000 self test που χορηγήθηκαν στους μαθητές μέσω της διαδικασίας της αυτοεξέτασης αποδείχθηκαν στον επανέλεγχο «ψευδώς θετικά», όμως, δεν έχει γίνει γνωστός ακόμα επίσημα ο ακριβής αριθμός της θετικότητας, καθώς η διαδικασία συνεχίζεται.

Γονείς επικοινωνούν από το πρωί με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) καθώς κατά τη διαδικασία της αυτεξέτασης των μαθητών με self test στο σπίτι, βρέθηκαν 3.000 θετικά αποτελέσματα, στα 1,6 εκατομμύρια τεστ που διενεργήθηκαν από εχθές. Μεγάλος αριθμός από αυτά, στη συνέχεια, όμως, αποδείχθηκαν αρνητικά, γεγονός το οποίο έχει θέσει ερωτηματικά για την αξιοπιστία των self test.

Η πιο ακραία περίπτωση εντοπίστηκε στα Γιάννενα, όπου όταν μαθητές άρχισαν να κάνουν τα τεστ εν όψει της επιστροφής στα θρανία, τα αποτελέσματα έδειξαν «θετικά» σχεδόν σε όλα τα παιδιά.

Οι γονείς, δήλωσαν τα αποτελέσματα στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr επικοινώνησαν με τον ΕΟΔΥ αλλά και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και δεκάδες μαθητές κλήθηκαν να επαναλάβουν τον δειγματοληπτικό έλεγχο με rapid test τόσο στην κεντρική πλατεία όσο και στη μονάδα που λειτουργεί στο στρατόπεδο Βελισσαρίου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, από το αποτέλεσμα του rapid test προέκυψε σχεδόν για όλες τις περιπτώσεις ότι το self test είχε δώσει ψευδές αποτέλεσμα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι την Κυριακή μόνο στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων έγιναν 500 δειγματοληπτικοί έλεγχοι και θετικά ήταν μόλις πέντε από τα τεστ που διενεργήθηκαν.

Τι έχει συμβεί με τα self test;

Προς το παρόν δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση, εάν στην περίπτωση των Ιωαννίνων τουλάχιστον, υπήρξε πρόβλημα με συγκεκριμένη παρτίδα self test. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ωστόσο, τα test με τα οποία γίνεται η διαδικασία της αυτοεξέτασης στους μαθητές, είναι άλλης εταιρίας, κινεζικής προέλευσης, και δεν είναι ίδια με τα test της εταιρείας Roche, με τα οποία είχε διενεργηθεί ο προηγούμενος έλεγχος στους μαθητές Λυκείου.

Πελώνη: «Σημασία έχουν τα ψευδώς αρνητικά – Τέτοια δεν υπάρχουν»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα ψευδώς θετικά self test, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σήμερα, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, εξήγησε πως δηλώνονται στην πλατφόρμα και γίνεται επιβεβαίωση από τον ΕΟΔΥ με rapid test ή μοριακό σε δημόσια δομή.

«Το επιστημονικά αποδεκτό όριο ψευδώς θετικών τεστ που έχει τεθεί με βάση τις προδιαγραφές εγκυρότητας, οι οποίες είναι 99% στα αρνητικά, είναι 1% στα ψευδώς θετικά. Σε 1,6 εκατομμύρια self test το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε 16.000 ψευδώς θετικά», πρόσθεσε.

«Το σημαντικό είναι η εγκυρότητα στα αρνητικά. Δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος να διαγνωστεί αρνητικός και να είναι θετικός», κατέληξε.