«Μετά τον τοκετό προέκυψε ένα θέμα υγείας, υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή μου»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μία προσωπική εξομολόγηση έκανε Σιμώνη Χριστοδούλου και μίλησε για ένα σοβαρό πρόβλημα υγεία που αντιμετώπισε. Στην περιπέτεια αυτή ήταν συνεχώς δίπλα της ο αγαπημένος της σύζυγος, Αντρέας Γεωργίου.

Η όμορφη μακιγιέζ έδωσε στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί της Τρίτης (04.11.2025). Μάλιστα, μεταξύ άλλων η Σιμώνη Χριστοδούλου παράλληλα με το πρόβλημα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της περιόδου της λοχείας, αναφέρθηκε στη γέννηση της κορούλας που έχει αποκτήσει με τον Αντρέα Γεωργίου.

«Δεν είναι δύσκολο να συνυπάρξεις με τον Αντρέα, εγώ έτσι τον γνώρισα, με τη δημοσιότητα. Στην αρχή κρυβόμασταν γιατί δεν θέλαμε πουλήσουμε κάτι. Γνωριστήκαμε σε γυρίσματα, εγώ πήγα για δουλειά, ως μακιγιέζ.

Δε θέλαμε στην αρχή να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά, αλλά μετά τον γάμο ήξερα ότι θέλω να κάνω παιδιά», δήλωσε για τη σχέση της με τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη του MEGA.

«Είχαμε κάνει ένα ταξίδι τον Ιανουάριο για τον μήνα του μέλιτος, στο Χονγκ Κονγκ. Βλέπαμε λίγες αλλαγές. Τότε έτρωγα λίγο περισσότερο. Μπήκαμε στο πλοίο, ήταν κρουαζιέρα το ταξίδι και εκεί ανακάλυψα ένα μπεργκεράδικο. Έφαγα όλο το μπέργκερ και ο Αντρέας το μισό. Μου είπε ο Ανδρέας “δεν πας να κάνεις ένα τεστ;”. Εκεί μάθαμε ότι είμαι έγκυος, στη μέση της κινέζικης θάλασσας», ανέφερε για το πώς ανακάλυψε το ζευγάρι ότι θα γίνουν γονείς.





«Γέννησα με φυσιολογικό τοκετό. Ήταν μαζί ο Αντρέας και η μητέρα μου. Δε ξέρω πόση αγάπη μπορείς να νιώσεις εκείνη τη στιγμή, είναι ένα θαύμα…

Μετά τον τοκετό προέκυψε ένα θέμα υγείας, αντιμετωπίστηκε. Υπήρχε ένας κίνδυνος για τη ζωή μου, αλλά υπήρχε μια ομάδα γιατρών που το αντιμετώπισε όπως έπρεπε να το αντιμετωπίσει και όλα πήγαν καλά. Ο Αντρέας ανησύχησε πολύ. Είχε πάει στο γύρισμα και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν», εξομολογήθηκε η Σιμώνη Χριστοδούλου.