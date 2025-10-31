Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα – Ο δεύτερος γιος πήδηξε από το μπαλκόνι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τραγωδία στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο Κρήτης, με δύο ανθρώπους να απανθρακώνονται μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, νεκρή είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο γιος της. Πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν πως οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι. Στο σπίτι ήταν και ο έτερος γιος της οικογένειας που κατά πληροφορίες πήδηξε από το μπαλκόνι και διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, για την περίπτωση του είχαν κινητοποιηθεί αστυνομικοί καθώς το συμβάν δόθηκε αρχικά ως απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν είχε πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του.

Μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε ο γιος τη φωτιά και στη συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο, όπως αναφέρει το neakriti.gr.



Φωτογραφίες και βίντεο: cretalive.gr, cretapost.gr, creta24.gr