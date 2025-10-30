Μητσοτάκης και Δένδιας στέλνουν μήνυμα ενότητας και ετοιμάζουν αλλαγές στον Άγνωστο Στρατιώτη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανάσα ανακούφισης πρόσφερε στην κυβέρνηση η «ηρεμία» που επικράτησε στις παρελάσεις και ο σεβασμός στην εθνική επέτειο, παρά το κλίμα που είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες ήμερες, με αφορμή, κυρίως, την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Οι ίδιοι οι πολίτες, στην πράξη γυρνούν την πλάτη τους στην τοξικότητα και τη μιζέρια που επιμένουν να διακινούν ορισμένοι. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλουμε πάντα να κρατάμε για τη χώρα μας, αυτή την οποία είδαμε χθες στις παρελάσεις σε ολόκληρη τη χώρα» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπεραμυνόμενος της πρόσφατης νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Άμεσα σε εφαρμογή οι προβλέψεις της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Η παρουσία της Αστυνομίας υπήρξε διακριτική την 28η Οκτωβρίου στο Σύνταγμα την ημέρα της παρέλασης, όπως και τις προηγούμενες και μετά την ψήφιση της τροπολογίας.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε δώσει σαφείς οδηγίες για τη φύλαξη του χώρου του Αγνώστου Στρατιώτη, στη λογική να αντιμετωπιστούν με ψυχραιμία και ευγενικές παρατηρήσεις ακόμη και προκλητικές κινήσεις, όπως αυτή της κοπέλας που θέλησε να ξαπλώσει στο κενοτάφιο. Ο στόχος ήταν να μη δυναμιτιστεί το κλίμα και αυτό επιτεύχθηκε.

Όμως, προοδευτικά, με κλιμάκωση, ο νόμος θα εφαρμοστεί, και αρμόδιες πηγές διαβεβαιώνουν ότι τις επόμενες ημέρες οι προβλέψεις της τροπολογίας θα γίνουν πράξη.

Με άλλα λόγια, θα απαγορευτούν οι διαμαρτυρίες – διαδηλώσεις στο χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, οι καταλήψεις και η αλλοίωση του με γκράφιτι, πανό κλπ. ενώ θα απομακρυνθούν και τα αντικείμενα γύρω από το σημείο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών.

Διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας – στα «χέρια» του οποίου πέρασε πλέον η αρμοδιότητα της συντήρησης, της φροντίδας και της ανάδειξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη – σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την αναβάθμιση του χώρου.

«Με δεδομένο τον νέο ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι ο ιδανικός χρόνος για να ανακοινώσω ότι πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου και του ρόλου του ως σημείου εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς, αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας» δήλωσε ο Ν. Δένδιας, στην ομιλία του κατά την τελετή παρουσίασης της νέας, βιοκλιματικής πρόσοψης του Πενταγώνου.

Η αναμόρφωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η πρωτοβουλία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη «εντάσσονται σε μια ευρύτερη “Ατζέντα 2030” που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των δομών και στη σύνδεση της εθνικής άμυνας με τη διαχρονική ιστορική μνήμη» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

«Το Μνημείο θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας πρώτα και πάνω από όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας», δήλωσε, στην ίδια εκδήλωση και ο πρωθυπουργός. «Τιμητικό καθήκον για το υπουργείο να φροντίζει κάθε τοπόσημο που συνδέεται με τους ήρωες μας με πρώτο το χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη. Είναι αλήθεια ότι η πρωτεύουσά μας, όπως και όλες οι πόλεις μας έχουν ανάγκη από σημεία ισχυρού συμβολισμού της εθνικής αυτοπεποίθησης» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: newsit.gr