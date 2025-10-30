Μητσοτάκης σε Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό: Ανάγκη δημιουργίας χρηματοδοτικού εργαλείου για εμβληματικά αμυντικά προγράμματα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τόνισε σήμερα το πρωί οΚυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Piotr Serafin, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.



Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την πρόοδο που έχει σημειώσει η οικονομία στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και την ευκαιρία να συζητηθεί “το πιο «καυτό» θέμα του επόμενου έτους, που δεν είναι άλλο από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο” με τις θέσεις της Ελλάδας.

Ακατανόητο «μαύρο κουτί» ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός “Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που καταβάλατε προκειμένου να προωθήσετε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις, κυρίως όσον αφορά στην απλούστευση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί για τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες ένα εντελώς ακατανόητο «μαύρο κουτί». Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να προσθέσουμε βαθμούς διαφάνειας όσον αφορά στην επικοινωνία” επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. “Για χώρες όπως η Ελλάδα, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στους πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής, οι οποίοι για τη χώρα μας συνδέονται με την ιδιότητά μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν σκεφτόμαστε την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πάντα σκεφτόμαστε τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Βέβαια, κατανοούμε πλήρως την ανάγκη να υπάρχει ένας ξεχωριστός πυλώνας για επενδύσεις στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ότι μέρος αυτού του καταμερισμού -κάτι που πρέπει να συζητηθεί- πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, με κάποιον τρόπο, όλες οι χώρες θα επωφεληθούν από αυτό το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας” τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.



Ο Piotr Serafin δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην Ελλάδα, μια χώρα με οικονομική επιτυχία και επεσήμανε: