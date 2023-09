«Μου έκαναν πρόταση για 6.500 χιλιάδες ευρώ»

24 Shares Share Tweet

Το ποσό που της πρότειναν για να συμμετέχει σε ριάλιτι σόου αποκάλυψε η Super Κική σε τηλεοπτικές δηλώσεις που έκανε.

Μιλώντας στην κάμερα του «Super Κατερίνα» η Κική Λιτσάκη, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, είπε για το «I’m a celebrity get me out of here»:

«Μου έκαναν πρόταση για αυτό το πρόγραμμα για 6.500 χιλιάδες ευρώ αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάω και να τρώω κατσαρίδες, σε καμία περίπτωση. Δεν φοβάμαι τις δοκιμασίες απλά είναι ντροπή, δεν θέλω να πάω να γίνω ρεζίλι».

Δείτε το βίντεο









«Τώρα τελευταία δεν έχω δεχθεί κάποια άλλη τηλεοπτική πρόταση, για εμένα είναι η χειρότερη δουλειά, την φοβάμαι, δεν είμαι άνετη. Πρέπει να μην νιώθεις για να δουλεύεις στη τηλεόραση. Πέρασα χάλια στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Στο στομάχι μου έχω έναν μικρό όγκο και περιμένω να βγει η βιοψία αλλά μπορεί και να μην είναι τίποτα σοβαρό» συνέχισε τέλος, η Super Κική.