Μύκονος: Τα διεθνή Μέσα για το νέο lockdown στο νησί των Ανέμων

Η είδηση ότι η Μύκονος «το νησί όπου κάνουν πάρτι οι πλούσιοι» όπως τη χαρακτηρίζουν τα ξένα Μέσα Ενημέρωσης «ταξίδεψε» ανά τον πλανήτη, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο συρρέουν κάθε καλοκαίρι στο νησί των Ανέμων…

Το πρακτορείο Reuters σχολίασε μεταξύ άλλων πως «στο γνωστό ως νησί των πάρτι και των πλουσίων, που προσελκύει κάθε καλοκαίρι περισσότερο από ένα εκατομμύριο επισκέπτες, ανάμεσά τους αστέρες του Χόλιγουντ, μοντέλα και παγκοσμίου φήμης αθλητές, εφαρμόζονται νέα μέτρα, όπως η απαγόρευση μουσικής καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 01:00 έως τις 06:00, για λόγους υγείας. Τα μέτρα αυτά θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουλίου».

Η Μύκονος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας, προσελκύοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, ανάμεσά τους αστέρια του Χόλιγουντ, μοντέλα και παγκοσμίου φήμης αθλητές, γράφει στο ίδιο μήκος κύματος και η Daily Mail.

Ωστόσο, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας επέβαλε τα μέτρα μετά από μία «ανησυχητική» τοπική έξαρση μολύνσεων Covid-19 τις τελευταίες εβδομάδες στο «νησί των υπερ-πλουσίων». «Η μουσική απαγορεύεται πλέον -σε καταστήματα, καφέ και παραλιακά μπαρ – και οι άνθρωποι μπορούν να είναι έξω μόνο μεταξύ 1 π.μ. και 6 π.μ. εάν πηγαίνουν από και προς την εργασία ή το νοσοκομείο.

Οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές Mason Mount, Luke Shaw, Kyle Walker και Declan Rice κάνουν όλοι τους διακοπές στη Μύκονο και ο φακός τους συνέλαβε αυτή την εβδομάδα να τραγουδούν με πάθος το επιτυχημένο «Sweet Caroline» του Neil Diamond που έγινε ύμνος για την ομάδα.