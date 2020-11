Νέα τουρκική Navtex για το Oruc Reis

0 Shares Share Tweet

Νέα Navtex για έρευνες του ερευνητικού τουρκικού πλοίου Oruc Reis εξέδωσε η Άγκυρα.

Η νέα Navtex ισχύει έως τις 23 Νοεμβρίου και δεσμεύει περιοχή νότια του Καστελλόριζου.

Η έκδοση της νέας Navtex έρχεται μία μέρα μετά την έκδοση δύο τουρικών Navtex με τις οποίες η Τουρκία ζήτησε χθες την αποστρατικοποίηση της Σαμοθράκης, Λήμνου, Χίου και Σάμου.

Να σημειωθεί ότι η τελευταία Navtex έληγε στις 14 Νοεμβρίου και ανανεώθηκε λίγες μέρες μετά την επικοινωνία, με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του Τούρκου ομολόγου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, οι οποίοι συζήτησαν τις συνθήκες που θα επέτρεπαν συνάντηση προσεχώς.

Ο κ. Δένδιας είχε επαναλάβει την πάγια θέση της χώρας ότι όσο συνεχίζονται οι τουρκικές προκλητικές ενεργειες δεν υπάρχει περιθώριο για διάλογο. Σημειώνεται ότι σε συνέντευξή του σήμερα ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για «μια πρωτοφανή σε διάρκεια αλλά και διάχυση, τουρκική προκλητικότητα».

TURNHOS N/W : 1404/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-11-2020 11:30)

TURNHOS N/W : 1404/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N – 028 28.79 E

2) 36 42.27 N – 028 28.76 E

3) 36 38.94 N – 028 31.79 E

4) 36 37.01 N – 028 34.59 E

5) 36 36.33 N – 028 40.12 E

6) 36 36.48 N – 028 41.70 E

7) 36 33.56 N – 028 44.02 E

8) 36 31.68 N – 028 46.02 E

9) 36 30.80 N – 028 47.54 E

10) 36 30.41 N – 028 49.59 E

11) 36 29.92 N – 028 49.92 E

12) 34 16.84 N – 030 16.41 E

13) 34 14.22 N – 029 55.82 E

14) 33 49.64 N – 030 10.33 E

15) 33 48.30 N – 029 56.30 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1403/20 (İstanbul NAVTEX Station) (Published Date: 11-11-2020 11:01)

TURNHOS N/W : 1403/20

SEA OF MARMARA

1. KURŞUNLU FISHERMAN SHELTER LIGHT IN POSITION, 40 21.91 N, 029 02.05 E ESTABLISHED.

2. DARDANEL ÖNENTAŞ ILGARDERE LIGHT BUOY IN POSITION, 40 17.11 N, 026 30.98 E ESTABLISHED.

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 1402/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 11-11-2020 11:00)

TURNHOS N/W : 1402/20

AEGEAN SEA

ORKİDE SAHİL SİTESİ LIGHT BUOY IN POSITION, 40 30.78 N, 026 41.25 E ESTABLISHED.