Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δοκίμασε σουβλάκι από καγκουρό (βίντεο)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ο οποίος συνεχίζει την περιοδεία του στην Αυστραλία, με τις συναυλίες του να γίνονται sold out, βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή της Αυστραλίας, όπου οι παρουσιαστές τον έβαλαν να δοκιμάσει ένα διαφορετικό σουβλάκι.

Στην τηλεοπτική εκπομπή «Sunshine», όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε μαζί με τον διάσημο σεφ ελληνο-αυστραλιανής καταγωγής, Γιώργο Καλομπάρη, αφού πήρε τα εύσημα για την πορεία του στην μουσική, στάθηκε για την εμπειρία του να βρεθεί στην Όπερα του Σίδνεϊ, ωστόσο η viral στιγμή θα ερχόταν λίγο αργότερα.

Και αυτό διότι ο Καλομπάρης αποφάσισε να τον βάλει σε… γευστική δοκιμασία. Ο γνωστός σεφ ετοίμασε ένα παραδοσιακό σουβλάκι, αλλά αντί για το κλασικό χοιρινό κρέας, χρησιμοποίησε κιμά από καγκουρό, ένα είδος κρέατος που πωλείται κανονικά στα σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας, σε μια πρωτόγνορη για τον αγαπημένο τραγουδιστή συνταγή!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ο οποίος δεν είχε δοκιμάσει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο, δέχτηκε με χαμόγελο την πρόκληση, αποθεώνοντας τον Καλομπάρη για τη νοστιμιά του πιάτου.