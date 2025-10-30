Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη άναψαν φωτιά και έκλεισαν και πάλι τον ΒΟΑΚ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της Κρήτης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στον ΒΟΑΚ και για δεύτερο 24ωρο παραμένουν στο μπλόκο του Καρτερού στο Ηράκλειο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης παρέμειναν στον ΒΟΑΚ ωστόσο, άφησαν ανοιχτό τον δρόμο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων.

Ανά διαστήματα οι αγροτοκτηνοτρόφοι ανοίγουν και κλείνουν τον δρόμο, ενώ άναψαν φωτιά, όπως έκαναν και το βράδυ της Τετάρτης 29/10.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24 o Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, ακόμη δεν έχει δοθεί καμία απάντηση ούτε για την επίλυση των προβλημάτων τους, ούτε όμως για τη συνάντηση που ζητούν, είτε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Οι παραγωγοί έχουν ήδη δηλώσει πως οι κινητοποιήσεις τους θα είναι διαρκείας, μέχρι την 11η Νοεμβρίου.