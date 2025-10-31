Οι δήμαρχοι όλης της χώρας αντιδρούν στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανάκληση της απόφασης της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων της, σε όλη την Ελλάδα, ζητούν μέσω της ΚΕΔΕ, οι δήμαρχοι σε όλη τη χώρα.

Σε ανακοίνωση, οι δήμαρχοι επισημαίνουν ότι προκαλεί αγανάκτηση ότι της απόφασης αυτής δεν προηγήθηκε από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της Διοίκησης των ΕΛΤΑ καμία επίσημη ενημέρωση της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

«Εντελώς ξαφνικά, υπό το πρόσχημα της υλοποίησης ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Υπερταμείου στο οποίο υπάγονται τα ΕΛΤΑ, καταργείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός καταστημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό, χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα στερούνται υπηρεσίες που διευκόλυναν σημαντικά την καθημερινότητά τους», τονίζει η ΚΕΔΕ.

Υποστηρίζει ότι από την απόφαση πλήττονται κυρίως οι κάτοικοι περιφέρειας, τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδος και ιδίως ηλικιωμένοι πολίτες με δυσκολίες στη χρήση κι αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών, που διεκπεραίωναν μέσω των ΕΛΤΑ βασικές συναλλαγές όπως η είσπραξη των συντάξεών τους, καθώς και εργαζόμενοι απομακρυσμένων περιοχών, που βασίζονταν στην τακτική διέλευση του τοπικού ταχυδρόμου για την παραλαβή της αλληλογραφίας τους.

«Ο αναγκαίος λειτουργικός εξορθολογισμός και η οικονομική εξυγίανση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε βάρος της εξυπηρέτησης χιλιάδων πολιτών, στερώντας τους πολύτιμες υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινότητα και την οικονομική τους επιβίωση», τονίζει το όργανο που εκπροσωπεί τους αιρετούς των δήμων.