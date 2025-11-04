Οι οκτώ «σασμοί» στα Βορίζια, οι έρευνες στα κελιά των Καργάκηδων και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ένα άσβεστο μίσος το οποίο παραμένει ζωντανό στην πάροδο των δεκαετιών παρότι πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να το καταλαγιάσουν, έφερε το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες.

Το πρωί του περασμένου Σαββάτου ο θάνατος και ο τρόμος «σκέπασαν» τα Βορίζια. Πρωταγωνιστές τα μέλη των οικογενειών Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων οι οποίοι έβγαλαν τα όπλα και γέμισαν με αίμα τους δρόμους στα Βορίζια. Περισσότερες από 200 σφαίρες έπεσαν σε διάστημα λίγων λεπτών στο μακελειό στο ορεινό χωριό του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη και να τραυματιστεί η 53χρονη αδερφή της Γεωργία Φραγκιαδάκη.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν κι άλλα δύο άτομα ηλικίας 25 και 30 ετών τα οποία συμμετείχαν στη συμπλοκή και νοσηλεύονται φρουρούμενα, ενώ από τις αδέσποτες σφαίρες τραυματίστηκε και μια 26χρονη που εργάζονταν σε καφενείο κοντά στο σημείο.

Τα στόματα στο ορεινό χωριό της Κρήτης το οποίο έχει αδειάσει μετά το πρωτοφανές περιστατικό, παραμένουν ερμητικά κλειστά. Οι μόνοι που έχουν μιλήσει είναι κάποια από τα μέλη των δύο οικογενειών τα οποία ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο.

Μακελειό στα Βορίζια

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης που σκοτώθηκε στους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου

Οι Φραγκιαδάκηδες που «δείχνουν» τον 39χρονο νεκρό ως τον υπαίτιο για την έκρηξη στο σπίτι μέλους της οικογένειας τους το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (31/10/2025), υποστηρίζουν ότι αυτό ήταν που άνοιξε πρώτος πυρ το επόμενο πρωί στο κέντρο του χωρίου.

Από την πλευρά τους οι Καργάκηδες ισχυρίζονται ότι δεν έχουν καμία σχέση με την τοποθέτηση της δυναμίτιδας, ενώ αναφέρουν ότι οι Φραγκιαδάκηδες ήταν εκείνοι που έστησαν ενέδρα στον 39χρονο και τον έβγαλαν από τη ζωή.

Το αυτοκίνητο του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια

Το αυτοκίνητο του 39χρονου που έπεσε νεκρός στα Βορίζια / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Έτσι οι αστυνομικές αρχές που έφτασαν στα Βορίζια μετά τους πυροβολισμούς, είδαν το σημείο που εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό καθαρό. Κι αυτό γιατί δεν εντοπιστήκαν οι κάλυκες από όλα τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην συμπλοκή, τα πιστόλια είχαν εξαφανιστεί κι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα. Αυτό που έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής είναι οι τρεις τύποι των όπλων που «κροτάλισαν» κατά τη διάρκεια του αιματηρού περιστατικού, χωρίς όμως να δείχνει και τον ακριβή αριθμό των όπλων.

Την ίδια ώρα που οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των τριών αδερφών Φραγκιαδάκηδων οι οποίοι συμμετείχαν στην συμπλοκή κι αμέσως μετά εξαφανίστηκαν, οι έρευνες έχουν εντατικοποιηθεί και στο αντίπαλο στρατόπεδο.

Σήμερα τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε από άνδρες του Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού στις οποίες κρατούνται τρεις συγγενείς του Φανούρη Καργάκη. Η επιχείρηση αυτή των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των ερευνών προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επικοινωνίες που να σχετίζονται με την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιδάκη.

Στα κελιά εντοπίστηκαν ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο κατασχέθηκε κι εστάλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ. ΑΣ, φορτιστές, ένα ψαλιδάκι κι ένα αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο.

Τα τελευταία δύο χρόνια οι σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών είχαν ενταθεί, ενώ υπήρεξαν και κάποια περιστατικά με μαχαιρώματα τα οποία φυσικά δεν καταγγέλθηκαν στις αστυνομικές αρχές. Προκειμένου να υπάρξει ανακωχή και οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να ζουν σε ειρηνικό πλαίσιο, υπήρξαν πολλοί μεσίτες οι οποίοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν οκτώ σασμοί μεταξύ των δύο οικογενειών, γεγονός που φανερώνει ότι πολλές φορές καις το πρόσφατο παρελθόν οι δύο πλευρές στο παραπέντε δεν έβγαλαν τα όπλα.