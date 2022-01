«Όταν πηγαίνω στον τάφο του πατέρα μου…»

14 Shares Share Tweet

Η Δανάη Μπάρκα συνάντησε τη Μαρία Μπεκατώρου και έμαθε τα πάντα για το «Chase», την καριέρα της στην τηλεόραση και την προσωπική της ζωή.

Μιλώντας για το νέο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του MEGA, το «The Chase» η Μαρία Μπεκατώρου σημείωσε ότι οι chasers δεν ξέρουν ποτέ τις ερωτήσεις από πριν. «Η αλήθεια είναι ότι ξέρουν όμως πάρα πολλά πράγματα και τους βγάζουμε το καπέλο» συμπλήρωσε, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια παίζει συνεχώς. «Παίζω ασταμάτητα και στο σπίτι και εκείνη την ώρα είμαι πάντα με τους παίκτες. Καταλαβαίνω την αγωνία τους και παίζω μαζί τους» ανέφερε και χαρακτήρισε τον εαυτό της ευτυχισμένο που κατάφερε να μπει μέσα στο «The Chase» και να το παρουσιάσει.

Για την καριέρα της, η Μαρία Μπεκατώρου ανέφερε ότι φέτος κλείνει 30 χρόνια στην τηλεόραση. «Με φανταζόμουν μεγάλη γυναίκα να κάνω τη δουλειά αυτή και να δίνω χαρά. Δεν ψαχνόμουν προσωπικά, δεν κοίταξα ποτέ κάτι άλλο. Ήμουν εκεί και έδειχνα και στους άλλους ότι θα είμαι εκεί για πάντα σχεδόν» τόνισε και πρόσθεσε: «Είχα απόλυτη ελευθερία, τα ωραία τα δικά μου που ήξερα να τα οριοθετώ. Αυτό με έκανε να κάνω μια ωραία, αληθινή, βγαλμένη από την ψυχή μου τηλεόραση».

«Είχα κάποιες προτάσεις πριν από το “Just the 2 of us”, πήγαινα, ήξερα όμως ότι δεν θα το κάνω. Δεν ήταν φόβος, ήταν η ανασφάλεια για το αύριο και το ότι εγώ εκεί ήμουν πάρα πολύ καλά» σημείωσε η Μαρία Μπεκατώρου, προσθέτοντας: «Εκεί που ήμουν στο Τηλεάστυ μου και ήμουν ευτυχισμένη, ήρθε το J2US, που ήταν μια παράλληλη τηλεοπτική δράση. Πίστευα ότι μπορώ να τραγουδήσω καλά, πήγα εκεί και το διασκέδασα τρομερά γιατί δεν είχα στόχο. Μπήκα σε μεγάλα πλατό, μου άρεσε και αυτό, δεν το πίστευα. Το ζούσα, το διασκέδασα και μετά έφτασα χωρίς να το καταλάβω στον τελικό».

«Το Junior Master Chef ήταν μεγάλη εμπειρία» τόνισε η Μαρία Μπεκατώρου, συμπληρώνοντας: «Άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στην επαγγελματική μου ζωή, όταν άρχισαν να με παίζουν στις εκπομπές. Έβγαινα έξω, στο σούπερ μάρκετ και έκανα ένα κλικ παραπάνω στη νεολαία. Καταλάβαινα ότι με γνώριζαν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη στιγμή που σάστισε. «Όταν πήγα στο Just the 2 of us και άρχισαν να χτυπάνε όλη μέρα τα τηλέφωνά μου, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Σάστισα. Συμβουλευόμουν τον Αντώνη και τότε και τώρα. Απλά και εκείνος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ».

«Είχαμε μάθει σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Έπρεπε και οι δύο να προσαρμοστούμε» σημείωσε η παρουσιάστρια, συμπληρώνοντας: «Στην αρχή υπήρξαν και φορές που ο Αντώνης μου είπε “εγώ δεν έχω το αντέχω αυτό”.

«Δουλεύω πάρα πολύ, από 18 χρονών έχω μάθει να δουλεύω ασταμάτητα, αδιαμαρτύρητα. Και αυτό με έφερε εδώ» συμπλήρωσε η Μαρία Μπεκατώρου, υπογραμμίζοντας: «Όταν μου ήρθε και αυτό στη ζωή μου τότε, μου άρεσε γιατί τρελαίνομαι να δουλεύω. Αν μου πουν ότι κλείνει η τηλεόραση, η εναλλακτική μου είναι να ανοίξω ταβέρνα και να μαγειρεύω εγώ».

«Παλιά είχα ένα όνειρο, να κάνω μια ταρτερί. Να κάνω μια μικρή φωλίτσα και να φτιάχνω ταρτούλες» ανέφερε, ενώ για το μέλλον της στην τηλεόραση πρόσθεσε: «Με φαντάζομαι στην τηλεόραση, αλλά όχι μπροστά, γενικά. Με φαντάζομαι στα γραφεία, είμαι του δημιουργικού. Έχω μάθει στο δημιουργικό. Τόσα χρόνια στο Τηλεάστυ, τα έκανα σχετικά όλα μόνη μου. Και μοντάζ έχω κάνει και με έχω φωτίσει. Μου έχω κάνει και αρχισυνταξία, όπως και σε άλλες πρωινές εκπομπές».

«Ήμουν παιδί του γάμου, ήθελα να παντρευτώ, σκεφτόμουν τα νυφικά. Γενικά σκεφτόμουν ότι μπορεί να καταλήξω στην Κεφαλονιά κάποια στιγμή. Το έχω μετανιώσει τώρα αυτό» υποστήριξε και τόνισε πως η Κεφαλονιά είναι ένας τόπος που τον αγάπησε μέσα από τα μάτια του πατέρα της. «Ο πατέρας μου την Κεφαλονιά την αγαπούσε αθεράπευτα. Όταν πηγαίνω εκεί, επηρεάζομαι πάρα πολύ. Πολλές φορές όταν πηγαίνω στον τάφο του, ξαναζώ την ημέρα της κηδείας του» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι: «Ο πατέρας μου δεν πρόλαβε να δει όλη μου την εξέλιξη. Επειδή τον βλέπω και στον ύπνο μου, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό που μου έχει τύχει. Πάντα έχω την ευχή του και πάντα εκείνος κοιτάζω στα πρώτα μου ξεκινήματα και πριν από τις μεγάλες πρεμιέρες».

«Με την Υβόννη βρεθήκαμε στο πλατό των Καρντάσιανς. Συναντηθήκαμε στο ασανσέρ, κοιταχτήκαμε στα μάτια και αυτό ήταν. Εκείνο το βράδυ ανταλλάξαμε τηλέφωνα και από την επόμενη μέρα μιλάγαμε κάθε μέρα» ανέφερε η Μαρία Μπεκατώρου για τη σχέση της με την Υβόννη Μπόσνιακ, αποκαλύπτοντας και μια άγνωστη ιστορία της σχέσης τους: «Με πήρε τηλέφωνο η Υβόννη και μου είπε πως θέλει να μου πει κάτι. Ήρθε συγκινημένη και είχε γράψει στην κοιλιά της: “Θέλεις να γίνεις νονά;”».

«Η αγκαλιά της Ελένης είναι το βάλσαμο, σε αγκαλιάζει και φεύγουν όλα» κατέληξε η Μαρία Μπεκατώρου.