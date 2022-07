«Παλεύει το αγόρι μου για τη ζωή του»

2 Shares Share Tweet

Την αγωνία που βιώνει αυτές τις μέρες ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μαζί με την οικογένειά του, γνωστοποίησε ο αγαπημένος ηθοποιός με μια ανάρτησή του στο Instagram.

O Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, δημοσίευσε στο Instagram, πως ήρθε στη ζωή πρόωρα το ανιψάκι του και μάλιστα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, «παλεύει για τη ζωή του».

Ο ηθοποιός προχώρησε στην συγκινητική ανάρτηση ανεβάζοντας παράλληλα μια φωτογραφία, στην οποία διακρίνεται να ακουμπά το μικρό χεράκι του νεογέννητου ανιψιού του και σημειώνοντας πόσο σημαντικό είναι να προσπαθούμε καθημερινά ώστε να κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο όμορφο.

Συγκεκριμένα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έγραψε: «Αυτός ο ανθρωπάκος είναι ο ανιψιός μου γεννήθηκε πρόωρα και παλεύει το αγόρι μου για την ζωή του … εμείς που θεωρούμε δεδομένο ότι ζούμε να το ξανασκεφτούμε να ευχαριστήσουμε ότι πιστεύουμε που είμαστε καθημερινά ζωντανοί και να αρπάξουμε την μέρα την κάθε μέρα όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα και να παλέψουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο πολύ πιο όμορφο από το χτεσινό …keep walking my boy we will meet soon».