Παπασταύρου: Έχουμε το φτηνότερο και ποιοτικότερο νερό και αυτό θα διατηρηθεί

Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της επικράτειας, όπως αυτό παρουσιάστηκε στη χθεσινή εκδήλωση της ΕΥΔΑΠ, αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως είπε «η Αττική είναι διασφαλισμένη για τα επόμενα 4 χρόνια ακόμα και αν δεν βρέξει» ενώ σε ερώτηση για τυχόν αύξηση των τιμολογίων νερού αρκέστηκε να επαναλάβει τη φράση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ ότι «η Ελλάδα έχει το φτηνότερο και ποιοτικότερο νερό και αυτό θα διατηρηθεί».

Ειδικά για τα τιμολόγια είπε, επίσης, ότι «τα βγάζει η ρυθμιστική αρχή με λογιστικό τρόπο, έχει υποβάλει η ΕΥΔΑΠ τα στοιχεία και περιμένουμε».





Όπως εξήγησε «μέχρι το 2021 οι ταμιευτήρες ήταν γεμάτοι με 1,2 δισ. κυβικά μέτρα νερού. Από το 2022 ξεκίνησε σταθερά μια μείωση περίπου 250 εκατ. κ.μ. τον χρόνο που οφείλεται στο ότι είχαμε μείωση 25% των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων και αύξηση της εξάτμισης κατά 15% και της κατανάλωσης κατά 6%». Ωστόσο τόνισε ότι «δεν είμαστε στο μη περαιτέρω. Υπάρχει πάντα η υδρολογική εκτίμηση ότι αυτό γυρνάει»

Σημειώνοντας ότι «μακροπρόθεσμα μέτρα πάντα λαμβάνονταν κάθε γενιά παίρνει μέτρο για τα επόμενα 30 χρόνια και στη δικιά μας γενιά είναι ο Εύρυτος», έργο για το οποίο είπε ότι «θα διασφαλίσει την Αττική για 30 χρόνια»

Παράλληλα ανέφερε ότι «υπάρχουν βραχυπρόθεσμα μέτρα στον βοιωτικό Κηφισό, στους Ούγγρους και στη Μαυροσουβάλλα που μας δίνουν 150 εκατ. κυβικά μέτρα. Ακόμα και αν εξελιχθούν δυσοίωνα τα πράγματα για την Αττική, μας καλύπτουν»

Όπως είπε, ακόμα, «έχουμε απώλεια 50% του νερού από βλάβες αλόγιστη χρήση δημόσια και ιδιωτική» αναφέροντας το παράδειγμα του «Ισραήλ και της Σιγκαπούρης που χρησιμοποιούν την ίδια σταγόνα 2 και 3 φορές».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε, επίσης, στις αφαλατώσεις που ανακοινώθηκαν για 40 νησιά ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους προσθέτοντας ότι ακόμα και αν καθυστερήσει το έργο του Εύρυτου, «υπάρχει plan B με αφαλατώσεις ώστε να υπάρχει και αυτή η επιλογή».