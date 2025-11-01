Παρέμβαση Σαμαρά για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων του ΕΛΤΑ – «Αποδυναμώνει την παρουσία του κράτους, η απόφαση να επανεξεταστεί»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Κατά της απόφασης για το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ τάσσεται ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με ανάρτησή του στο Facebook, το πρωί του Σαββάτου (1.11.25).

Στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς τονίζει ότι η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί.

Όπως αναφέρει, μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους.

Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί.

Γιατι ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχεδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία -και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη.

Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους».