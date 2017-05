0 SHARES Share Tweet

Τριπλάσιο αριθμό νοσηλευτών από αυτούς που υπηρετούν χρειάζεται το ΕΣΥ, σύμφωνα με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (Πα.Σ.Ο.Νο.Π), η οποία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή (12 Μαΐου), καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά υπογράφοντας Ψήφισμα για «Δημιουργία Νομοθετικού Πλαισίου για σύγχρονες και ασφαλείς αναλογίες Νοσηλευτών ανά ασθενή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα» στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η συλλογή υπογραφών θα ξεκινήσει στις 12 Μαΐου σε τρεις πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα (Πλατεία Συντάγματος), Θεσσαλονίκη (Πεζόδρομος Αριστοτέλους, έναντι ΥΠΕ), Δράμα (Προαύλιος χώρος Γ.Ν Δράμας), ενώ το ψήφισμα θα είναι και διαδικτυακό έως τις 12 Ιουλίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Avaaz.org

«Ως εκπρόσωποι του Νοσηλευτικού Προσωπικού της χώρας, ζητάμε από τους πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα και επισκέπτονται τις δημόσιες δομές να αντιληφθούν ότι αιτία της δυσαρέσκειάς τους ως ληπτών των Υπηρεσιών Υγείας δεν είναι η «αδιαφορία» του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά η πασιφανής υπο-στελέχωση των δομών από νοσηλευτές» αναφέρει, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. της ΠΑΣΟΝΟΠ Γιώργος Τσόλας.

Όπως επισημαίνει η ομοσπονδία, μεγάλος αριθμός δημοσιευμένων μελετών δείχνουν πως επαρκείς αναλογίες νοσηλευτών ασθενών συμβάλουν στη μείωση των επιπλοκών, μειώνουν το χρόνο νοσηλείας, βελτιώνουν την ποιότητα φροντίδας υγείας, μειώνουν το κόστος νοσηλείας:

Σε νοσοκομεία με αναλογία 1 νοσηλευτή προς 8 ασθενείς υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερης θνησιμότητας ανά 1.000 ασθενείς από ότι σε Νοσοκομεία με αναλογία 1 νοσηλευτή προς 4 ασθενείς (Journal of American Medical Association, 2002).

Ασθενείς σε υποστελεχωμένα τμήματα παρουσιάζουν 6% υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας (Needlemannet al.., 2011).

Νοσοκομεία με χαμηλό δείκτη νοσηλευτικής στελέχωσης εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά καρδιακής ανακοπής, πνευμονίας, ουρολοιμώξεων, αιμορραγιών ανώτερου πεπτικού, συμβάντα που αυξάνουν τον χρόνο νοσηλείας των ασθενών(Agency for Healthcare Research and Quality Pub. No. 04-0029, 2004).

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Lancet, αποδεικνύεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πιθανότητα αύξησης της θνησιμότητας στο χώρο του νοσοκομείου λόγω της υποστελέχωσης αλλά και του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης των νοσηλευτών που εργάζονται σ’ αυτό.(Aiken et al., 2014).

Η νοσηλευτική υποστελέχωση είναι κομβικής σημασίας στη διασπορά λοιμώξεων από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη Clements et al., 2008).

Σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού, στις αρχές του 2015 στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας υπηρετούσαν 29.253 νοσηλευτές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε σύνολο 39.452 οργανικών θέσεων. Όπως σημειώνει η ΠΑΣΟΝΟΠ, με μια πρώτη εκτίμηση τα δεδομένα αποτυπώνουν έλλειψη 10.199 νοσηλευτών. Οι πραγματικές όμως ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, απαιτώντας τον τριπλάσιο αριθμό νοσηλευτών, από αυτούς που σήμερα υπηρετούν στις δομές του ΕΣΥ, καταλήγει η ομοσπονδία.