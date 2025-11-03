Παύλος Χρηστίδης για ΕΛΤΑ: Πού πήγαν τα 130 εκατομμύρια ευρώ για τη «σωτηρία» τους

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Εξηγήσεις για τα χρήματα που διατέθηκαν στα ΕΛΤΑ την προηγούμενη πενταετία ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, με γραπτή δήλωση του την Κυριακή (02.11.2025) κι ενώ τη Δευτέρα (03.11.2025) κλείνουν 46 καταστήματα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, εκφράζει την έντονη αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο σχέδιο αναστολής λειτουργίας 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, το οποίο έχει προκαλέσει «φουρτούνες» ακόμα και εντός ΝΔ.

«Ο τότε αρμόδιος υπουργός έδωσε 250 εκατ. ευρώ «προίκα» στα ΕΛΤΑ με τη δέσμευση ότι θα μείνουν ανοιχτά σε όλη την επικράτεια. Ξέρουμε ότι περίπου 120 εκατ. πήγαν σε εθελούσιες. Τα υπόλοιπα 130 εκατ. πού είναι;», τόνισε, υπονοώντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και γιατί, παρά την ενίσχυση, φτάσαμε στο σημερινό σχέδιο συρρίκνωσης. Η παρέμβασή του έρχεται σε μια στιγμή που η διοίκηση των ΕΛΤΑ προσπαθεί να εξηγήσει ότι η αναδιοργάνωση είναι «απαραίτητη για τη βιωσιμότητα», μεταθέτοντας το κλείσιμο της περιφέρειας κατά τρεις μήνες, ωστόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για αποψίλωση βασικών υπηρεσιών στην ύπαιθρο.

Ο κ. Χρηστίδης υπογράμμισε ότι τα ΕΛΤΑ «δεν είναι μόνο business plan, είναι δημόσια υπηρεσία» και τα συνέδεσε με το ευρύτερο πρόβλημα απομάκρυνσης του κράτους από την περιφέρεια: «Έτσι κλείνουν τα ταχυδρομεία, έτσι κλείνουν τα ΑΤΜ, έτσι κλείνουν σχολεία και κέντρα υγείας – και μετά αναρωτιόμαστε για την ερημοποίηση της υπαίθρου». Κατά τον ίδιο, η τρίμηνη αναστολή του λουκέτου «δεν είναι λύση, είναι αναβολή», καθώς δεν απαντά στο πώς θα εξυπηρετηθούν οι ευάλωτοι, οι αγρότες και οι κάτοικοι νησιωτικών και ορεινών περιοχών.

Παράλληλα, θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε παραδώσει το 2004 κερδοφόρα ΕΛΤΑ, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για «φυσικό φαινόμενο» αλλά για κυβερνητική αστοχία στον ψηφιακό και λειτουργικό μετασχηματισμό του οργανισμού. «Αν ο πολίτης πληρώνει πλοία για άγονες γραμμές, θα πληρώσει και ταχυδρομείο στο χωριό του», ανέφερε, ζητώντας «εθνικό σχεδιασμό» και όχι αποσπασματικές κινήσεις.