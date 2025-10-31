Πέθανε η 3χρονη που έπεσε στην πισίνα – Έδινε μάχη για τη ζωή της 12 ημέρες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε νοσοκομείο της Βρετανίας άφησε την τελευταία του πνοή το 3χρονο κοριτσάκι το οποίο έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο στις 14 Οκτωβρίου 2025.

Η 3χρονη ξεψύχησε την περασμένη Κυριακή (26.10.2025) μετά από 12 ημέρες που νοσηλευόταν σε διάφορα νοσοκομεία, τόσο της χώρας όσο και στην πατρίδα της. Παρά την μάχη των γιατρών και τον αγώνα που έδινε η ίδια για να κρατηθεί στη ζωή, η πτώση της στην πισίνα της Ρόδου αποδείχθηκε μοιραία. Το παιδί έμεινε στην πισίνα για 10 ολόκληρα λεπτά μέχρι μία πελάτισσα να βουτήξει στο νερό και την ανασύρει χωρίς τις αισθήσεις του.

Από τις πρώτες ημέρες νοσηλείας οι γιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένειά του πως η βλάβη που είχε υποστεί η μικρή ήταν ανεπανόρθωτη.

Η 3χρονη αφού πρώτα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, στη συνέχεια διακομίστηκε στην Κρήτη. Εκεί οι γιατροί έκριναν πως θα μπορούσε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Βρετανίας.

Για το σοκαριστικό δυστύχημα είχαν συλληφθεί αρχικά (στο πλαίσιο του αυτόφωρου) ο 44χρονος θείος της που ήταν υπεύθυνος εκείνη τη στιγμή για την επίβλεψή της αλλά και ο 54χρονος υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που είναι αρμόδιος για τους πελάτες που εξυπηρετεί το ξενοδοχείο.

Δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε στην 3χρονη βαριά σωματική βλάβη, έχει σχηματιστεί τόσο για αυτούς τους 2 άνδρες όσο και για τον 57χρονο ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και του διευθυντή της μονάδας οι οποίοι δεν συνελήφθησαν καθώς είχε περάσει το αυτόφωρο.

Το κατηγορητήριο αναμένεται να αλλάξει μετά τον θάνατο του μικρού παιδιού.

Τα κενά ασφαλείας και το βίντεο ντοκουμέντο

Από την έρευνα που έγινε στον χώρο αποδείχθηκε πως τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των πελατών ήταν ελάχιστα καθώς δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο δεν υπήρχαν στην συγκεκριμένη πισίνα σωστικά μέσα και δεν υπήρχε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.

Καθοριστικό ρόλο στις νομικές εξελίξεις της υπόθεσης έχει το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου. Το βίντεο δείχνει το παιδί να μπαίνει μόνο του στην πισίνα και να παραμένει στο νερό για περίπου 10 λεπτά χωρίς να αντιληφθεί κανείς την παρουσία του. Στο διάστημα αυτό, δεν εντοπίζεται στο πλάνο κανένα άτομο που να ασκεί καθήκοντα επιτήρησης ή να βρίσκεται κοντά στην πισίνα.

Το παιδί ανασύρθηκε αναίσθητο από πελάτισσα του ξενοδοχείου, η οποία αντιλήφθηκε τυχαία το σώμα του να επιπλέει.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της Κάμερας 2 του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

• 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.

• 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

• 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.

• 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.

• 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.

• 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.