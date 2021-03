Πέθανε ο επιχειρηματίας Ντόρης Μαργέλλος

0 Shares Share Tweet

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή, στην Ελβετία, ο Ντόρης (Θεόδωρος) Μαργέλλος, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της χώρας, το «48 The Restaurant» στην Αθήνα.

O Ντόρης Μαργέλλος ήταν ένας πολυσχιδής και τολμηρός επιχειρηματίας, με δραστηριότητες σε αγροτικές επιχειρήσεις -και όχι μόνο- εντός και εκτός συνόρων, φίλος της οικογένειας Παπανδρέου και λάτρης της υψηλής μαγειρικής.

Αφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με το «48 The Restaurant», στην Αρματολών και Κλεφτών 48 στους Αμπελόκηπους, ένα εστιατόριο μπροστά από την εποχή του, όπως το χαρακτήρισαν πολλοί, στο οποίο η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα συνδυαζόταν άψογα με τις διεθνείς τάσεις, προσφέροντας ένα μοναδικό γαστρονομικό αποτέλεσμα, διά χειρός Χριστόφορου Πέσκια.

Το εστιατόριο άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 2003, μόλις λίγους μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, και έγινε πολύ σύντομα στέκι εφοπλιστών, μεγαλοεπιχειρηματιών, πολιτικών, εκδοτών και πολλών άλλων, διάσημων και μη, που περίμεναν ακόμα και μήνες για να μπορέσουν να απολαύσουν το μενού του.

Αξέχαστη έχει μείνει η βραδιά του 2004 που ο εκ των κορυφαίων σεφ στον κόσμο, Ζοέλ Ρομπισόν, έφτασε στην Αθήνα με το ιδιωτικό τζετ του Ντόρη Μαργέλλου και μαγείρεψε στο «48 The Restaurant» ένα ειδικό μενού με κόστος 500 ευρώ κατ’ άτομο, με τα έσοδα να πηγαίνουν υπέρ των σκοπών του Κολλεγίου Αθηνών. Ανάλογη βραδιά ακολούθησε αργότερα εκείνη τη χρονιά, αυτή τη φορά με προσκεκλημένο τού Ντόρη Μαργέλλου τον επίσης εκ των κορυφαίων σεφ, Ισπανό Φεράν Αντριά. To «48 The Restaurant» μπορεί να έκλεισε το 2008, ωστόσο στα περίπου 5 χρόνια λειτουργίας του έγινε σημείο αναφοράς.

Ο Ντόρης Μαργέλλος τα τελευταία αρκετά χρόνια ζούσε στο εξωτερικό, με τη σύζυγό του Σεσίλ Ιγγλέση-Μαργέλλου, έχοντας πουλήσει την περίφημη «λευκή έπαυλη» στο Κολωνάκι. Είχε σπίτια σε Μονακό, Λονδίνο και Γενεύη, ενώ αρκετές φορές διέμενε στο Παρίσι. Τα τελευταία χρόνια είχε ως κύρια δραστηριότητά του την επενδυτική εταιρεία συμφερόντων του IJ Partners, την οποία ίδρυσε το 2009 με έδρα τη Γενεύη.